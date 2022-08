Město sice požadovalo nasazení stroje už na začátku koupací sezony v polovině června, stroj ovšem dorazil z jihu Čech až na začátku tohoto týdne. „Stroj nebyl opravený a firma se omlouvala, že nemá náhradní díly, proto se to bohužel protáhlo o měsíc a půl,“ vysvětlil zpoždění Sobotka.

„Jsou toho tuny a tuny, mají toho tady dost. V pondělí jsme skončili až po deváté hodině večer. Posečené už to je, teď vše vyndáváme ven,“ řekl Jakub Altman, který stroj obsluhuje. Do Vrchlabí přivezl zvláštního obojživelníka na likvidaci vodních rostlin v pondělí z jižních Čech. Ve vodě seče zhruba do metrové hloubky.

„Je to v podstatě loď omotaná pásy, takový kříženec mezi lodí, traktorem a buldozerem. Je to specifická mašina ze Skandinávie. Stroj pohání hydromotory. Je multifunkční. Vepředu má vyměňovací nářadí. Může se tam dát sekačka, sací bagr, nakladač, lžíce, může z toho být plovoucí rypadlo,“ popsal speciální stroj, který se pohybuje po hladině vrchlabského rybníka.

„Oficiální označení je pásový žací traktor. Je to půlkulatý plovák omotaný pásem, má i blatníky. Když se na to člověk podívá a stroj nezná, tak je to pro něj zajímavé, ale není tam žádná zvláštní technická vymoženost. Má dva hydromotory, dva řetězové převody, dva pohonné válce, dva vodicí válce, je tam gumový pás s plastovými lopatkami,“ upřesnil Altman.

Všechny kytky musí ven

Ve Vrchlabí používá sekačku na vodní rostliny a hrábě, které jsou zhruba tři a půl metru široké. „Co se poseče, to se musí vyndat ven z rybníka, jinak se to začne ve vodě rozkládat. Všechny kytky musí ven. Použili jsme sekací lištu, která je poháněná hydromotorem. V ní jsou biologické oleje s ekologickými atesty. Po posekání sekačku sundám, nasadím hrábě a tráva se nahází na hromadu. Odváží ji technické služby na kompost,“ dodal.

Podle Jakuba Altmana je zarůstání rybníka přirozeným procesem. „Nejhorší je, že všichni chtějí mít čistou vodu. Jakmile je křišťálově čistá, jdou kytky za světlem a rostou. To je přirozený proces. Když nejsou ve vodě ryby, nemá je kdo okusovat a ničit, proto rybník zarůstá. Ve Vrchlabí ještě mají vodu poměrně pěknou v porovnání s jinými přírodními koupališti. Chtělo by to najít kompromis mezi rybáři a úřady, aby v rybníku nějaké ryby byly a vše bylo v rovnováze, rybník nezarůstal a voda zůstala dobrá. Pokud tady ryby nebudou, tak rybník zaroste znovu,“ hodnotil situaci podle svých zkušeností.

