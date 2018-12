Vrchlabí - Zámecký park obsadil Krkonošský pohádkový betlém čtyřiceti dřevěných postav a zvířat v životních velikostech. Je hodně netypický a svérázný.

Krakonoš, Trautenberk, řezník Krkovička, tři králové, kapela muzikantů, horský nosič, babka s nůší nebo hrabě Morzin, někdejší vládce vrchlabského panství. Ti všichni se potkali na jednom místě. Ze dřeva je vyřezal vrchlabský řezbář Pavel Tryzna.

Ještě do Vánoc k nim přidá letošní novinku. Pivní povoz, tažený koněm, s třemi pivními sudy, naloženými na čtyřmetrových nákladních saních. K tomu postavu muže, jehož si pamatuje z dětství. Vyřezal mu typickou koženou zástěru, bekovku, do úst vložil viržinko. „Takhle rozvážel pivo po Vrchlabí v 50. letech František Langhammer. Spousta lidí si ho tak pamatuje. Vepředu pivovarský valach, vzadu naložené pivní sudy a děti, které naskočily na povoz cestou ze školy. Taky jsem to tak dělal,“ říká. Koně, postavu Langhammera, pivní sudy i saně má hotové, dodělat ještě chce postavy kluka a holky, sedících zezadu na saních.

KRAKONOŠ UKRÝVAL NETOPÝRY

Zvláštní sestavu krkonošského betléma, kterou každoročně doplňuje o nové kousky, umístil v prosinci do vrchlabského parku počtvrté. „Chtěl jsem, aby každá socha odpovídala nějakému příběhu z hor. Proto se mi líbí, když přijde nějaká ženská a říká, tohle je celej náš strejc Francek,“ vysvětluje Pavel Tryzna. Inspiruje se typickými postavami hor, o kterých slyšel jako kluk vyprávět nebo je potkal na poutích ve Štěpanicích. „Betlém je o lidech z krkonošských kopců. Vždycky jsem snil, že něco takového udělám,“ přiznává vrchlabský řezbář.



Dřevěné sochy vyrábí podle předlohy, rozkreslené do životní velikosti. Používá pět motorových pil, elektrický pilník, brusku, frézy. „Je to nebezpečné, musím mít ochranný štít. Létají velké třísky,“ líčí. Sochy ve finále natírá barevnými syntetickými oleji.

Nejmohutnější je postava Krakonoše. Měří 2,70 metrů. „Když byl čerstvý, vážil 700 kilo. Teď už je lehčí, postupem času zhubl o 150 kilo,“ povídá Tryzna, který při letním ošetřování sochy vládce hor narazil na dva netopýry. „Řez se roztáhl na pět centimetrů, a když jsem ho natíral, vylétli odtud. Pěkně se tam uhnízdili,“ dodává.



NADÁVKY KVŮLI PILINÁM

Od loňské zimy vydržel betlém na tradičním místě až do poloviny letošního května. Dřevěné sochy Pavel Tryzna uskladňuje v dřevařské firmě TSD Fischer ve Vrchlabí, kde mu vytvořili zázemí. „Wapkou omeju nepořádek, sochy obrousím, ošetřím, přilepím ulámané kousky, a schovám do igelitových pytlů,“ popisuje, jak ukládá postavy z krkonošského pohádkového betléma k letnímu spánku.



Stále aktivní stolní tenista je v důchodu. Vyučil se strojním zámečníkem. K dřevořezbě se dostal před patnácti lety. „Podle manželky je to prý lepší, než abych chodil do hospody. Akorát ji štve, když pere a zůstanou mi v montérkách piliny. To nadává fakt hodně,“ usmívá se.