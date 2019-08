Nejlepší expozice a exponáty gladiol , růží a jiřin vyhodnotí a ocení tradičně v letošním roce odborná porota. Brány do expozic se ve speciální škole u hřiště otevřou už v osm hodin, stejně i v sobotu a lidé si krásu květin mohou užívat až do devatenácti hodin po oba dny.

Připraveny jsou výstavy gladiol, jiřin, růží a fuchsií, kaktusů a sukulentů, bonsají, skalniček a jehličnanů, pokojových květin, citrusů, subtropických rostlin. Svůj um zde předvedou žákyně Střední školy zahradnické v Kopidlně a se svými úlovky se pochlubí trutnovští mykologové.

Jako každý rok mohou návštěvníci zhlédnout expozici o Krkonoších Správy KRNAP, prohlédnout si expozice chovatelů drobného zvířectva i výstavu včelařů s jejich produkty.

V doprovodném programu vystoupí v pátek od 9 do 11.30 hodin agentura Vosa, od 14 do 18 hodin bude hrát skupina Sirius. V sobotu od 9 do 11.30 hodin zahraje kapela Patrolla a od 13 do 16.30 Duo Plecháč.

Součástí Světa květin bývá každý rok i ukázka technické vybavenost jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Horním Starém Městě. Ta má letos obzvlášť pádný důvod představit se veřejnosti.

V pátek jí totiž bude předána nově vybudovaná hasičská zbrojnice, na kterou se hasiči těšili řadu let. Sen se splnil a slavnostní okamžik nastane v 16 hodin. Veřejnost se slavnostního aktu může zúčastnit a využít k tomu právě návštěvu Světa květin.

Nové zázemí pro hasiče přišlo na 33 milionů korun, přičemž náklady z devadesáti procent pokrývá dotace z EU a Ministerstva pro místní rozvoj. Kořeny historie Sboru dobrovolných hasičů v Trutnově Horním Starém Městě sahají až do roku 1886. V současné době je ve sboru registrováno 31 členů, z toho 7 žen a 24 mužů. Samotnou jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Trutnova tvoří 16 mužů.