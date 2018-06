Před Uffem se budou prohánět skejťáci

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař-ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KUCHAŘ - KA, Základní předpoklady: . Zájem o alternativní gastronomii . Samostatnost při přípravě pokrmů . Trestní bezúhonnost . Loajalita a flexibilita . Připravenost účastnit se ekologicky šetrné výroby, Dále vítáno: . Praxe v zařízení podobného typu . Vzdělání nebo zkušenosti s alternativní a bezmasou kuchyní, Charakter práce: . Hlavní náplní práce je příprava pokrmů pro frekventanty našich seminářů, zejména žáky základních a středních škol, i pro další hosty našeho ubytovacího zařízení . Výroba probíhá dle zásad moderní gastronomie s důrazem na alternativní směry ve stravování. Dbáme na ekologický provoz a šetrné nakládání se surovinami a materiálem Nabízíme: . Práci v zařízení s certifikátem Ekologicky šetrná služba, spolupracujícím na projektech zdravého a odpovědného stravování (např. Skutečně zdravá škola), v atraktivním prostředí východních Krkonoš, v dynamickém kolektivu převážně mladých nadšených lidí . Práci ve stabilní neziskové organizaci, která má za sebou dlouhou historii . Možnost dalšího vzdělávání v oblasti ekologie a alternativního způsobu stravování . Možnost realizovat vlastní nápady a invenci, aktivně se podílet na akcích a projektech SEVERu . Nástupní hrubá mzda se stanovuje dle dosaženého vzdělání a praxe, minimálně činí 18 000 Kč měsíčně na celý úvazek (nezapracovaný absolvent nematuritního oboru) + po zapracování osobní ohodnocení,, Předpokládaný nástup:, . Co nejdříve, nástup možný ihned, případně srpen, září 2018 Pozice je vypisována jako činnost na plný (příp.i částečný) úvazek, Životopis a motivační dopis, proč se o práci ucházíte, zašlete co nejdříve, nejpozději však do 20.7.2018 na e-mail sever@ekologickavychova.cz, příp. na adresu: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov 54226. Na případné dotazy vám rádi odpovíme na uvedené e-mailové adrese, případně na tel. 739203200.. Pracoviště: Středisko ekologické výchovy sever horní maršov, o.p.s., Horská, č.p. 175, 542 26 Horní Maršov. Informace: Eva Lučanová, +420 739 203 201.

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce Sociální pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK- pro sociální službu azylový dům pro ženy a matky nebo otce s dětmi v Trutnově., Požadujeme:, . způsobilost dle § 110 a) zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách,, . trestní bezúhonnost, . dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, internet), . ochotu vzdělávat se,, . vysokou odolnost vůči psychické zátěži,, . samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, trpělivost, schopnost empatie, dobré komunikační schopnosti,, . schopnost samostatné práce i práce v týmu,, . minimální 1 roční praxe v sociálních službách (výhodou praxe s osobami ohroženými sociálním vyloučením,, . práce na jednu směnu., Pracovní poměr: Na dobu jednoho roku, s možností prodloužení., Nástup: ihned nebo dle dohody., Nabízíme:, . mzda od 21 000 + osobní příplatek, rizikový příplatek, . zázemí stabilní neziskové organizace s dobrým týmem,, . další vzdělávání a osobní rozvoj,, . pravidelnou supervizi,, . velký prostor pro vlastní nápady – od realizace vlastních aktivit, přes zapojení se do kampaní a projektového řízení,, . smysluplnou práci,, . příjemné pracovní prostředí v historickém objektu a prostor pro tvůrčí práci., Náplň práce:, . individuální plánování průběhu poskytování sociální služby azylový dům, . podpora rodin pod dohledem OSPOD – tedy podpora rodiny prostřednictvím individuálního plánování a síťování s odborníky, pomoc a podpora při jednání s úřady, . přímá práce s klientkami (rozvoj rodičovských a jiných kompetencí, podpora v oblasti vzdělávání dětí atp.),, . spolupráce s dalšími zařízeními, institucemi a úřady,, . individuální plánování průběhu poskytování sociální služby azylový dům,, . řešení konfliktních situací,, . koordinace sociální práce nejen při poskytování potravinové pomoci, sociálního šatníku a hygienické pomoci,, . vedení evidence související s poskytováním sociální služby., V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis (nezapomeňte uvést telefonický kontakt) a motivační dopis do 26.6.2018 na e-mail: info@mostkzivotu.cz. Do předmětu e-mailu napište „výběrové řízení pro azylový dům“., Bližší informace k výběrovému řízení získáte na tel. čísle 777 303 115 v době od 7.00 – 15.00 hod., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů., O Vašem postupu do druhého kola výběrového řízení budete telefonicky vyrozuměni do 27.6. 2018., Předpokládaný termín druhého kola výběrového řízení 28.6.2018.. Pracoviště: Most k životu o.p.s., Šikmá, č.p. 300, 541 03 Trutnov 3. Informace: Lucie Chaloupková, +420 777 303 115.