Světový pohár slalomářek by se měl vrátit do Špindlu za čtyři roky

Za čtyři roky by se měl v České republice popáté uskutečnit Světový poháru slalomářek. Minulý týden na konferenci mezinárodní federace FIS se podle slov předsedy českých alpských lyžařů Ladislava Forejtka dostal Špindlerův Mlýn do předběžného kalendáře žen v termínu 4. a 5. března 2023. "Podařilo se nám dostat na draft. Termín by se měl potvrdit na jarním zasedání FIS. Je to první a důležitý krok," řekl na tiskové konferenci Forejtek a poděkoval bývalému reprezentantovi Bohumíru Zemanovi, který je členem sjezdařské komise ve FIS.

Světový pohár v alpském lyžování by se měl vrátit do Špindlerova Mlýna v roce 2023. | Foto: Deník/Michal Fanta

"Bobas (Zeman) má zkušenosti, kontakty, zná zákulisí a složité vyjednávání. Pro nás jako nealpskou zemi je těžké závody získat. Chceme Světový pohár pořádat každé tři roky," uvedl Forejtek. Ženská slalomářská elita se ve Svatém Petru představila letos po osmi letech. Před skvělou diváckou kulisou vyhrála slalom Američanka Mikaela Shiffrinová a obří slalom Slovenska Petra Vlhová. Z Češek zajela nejlépe Gabriela Capová, která si patnáctým místem ve slalomu vylepšila osobní maximum. "Vybavuje se mi mnoho momentů. Bylo to krásné a diváci byli velmi hlasití," vzpomínala Capová. Špindl sklízí chválu a plánuje Přečíst článek › Právě vydařené březnové závody pomohly k zařazení do návrhu kalendáře pro sezonu 2022/23. "Pomohl marketinkový úspěch a že tam bylo hodně diváků, což jsou plusové body," pronesl Forejtek. Češi navíc hodlají pořádat v točivých disciplínách také Evropský pohár mužů. "A to nám taky vzhledem ke Světovému poháru pomohlo." Špindlerův Mlýn uspořádal slalom a obří slalom žen poprvé v prosinci 2005, pak v lednu 2008, v březnu 2011 a letos. Premiéra Světového poháru v Krkonoších se měla původně uskutečnit už v prosinci 2003, ale plány organizátorů překazil nedostatek sněhu. Další Světový pohár? Začneme to řešit ještě letos, říká šéf skiareálu Přečíst článek ›

Autor: ČTK