Zatímco Kokomo Muraseová dominovala ženské kategorii v průběhu kvalifikací i finále, Tiarn Collins si zajistil vítězství až nekompromisní poslední jízdou ve finále. Domácí publikum se nejvíce těšilo na jízdy v podání českých reprezentantů. Šárka Pančochová, špindlerovský Jakub Hroneš a Kristián Salač se dostali do finále závodu Světového poháru. Jakub Hroneš skončil nakonec na 15. pozici, Kristián Salač dojel dvanáctý, Šárka Pančochová se dostala do první desítky a z letošního ročníku odjíždí jako devátá nejlepší ve své kategorii.

Pančochové ani jedna finálová jízda nevyšla. V první i druhé spadla hned na prvním skoku. V první desítce v závodě Světového poháru se celková vítězka disciplíny z roku 2014 umístila po roční pauze.

Mužští reprezentanti startovali ve finále závodu Světového poháru poprvé a ani jim se nepovedlo zajet čistě. Dvacetiletý Salač měl lepší druhé kolo, ale na překážce se na dopadu přetočil a dostal 46,25 bodu. O tři roky mladší Hroneš spadl v obou jízdách, ve druhé jen jednou, což stačilo na 23,75 bodu.

"Škoda, že mi to nevyšlo. Ale doufám, že to nebylo moje poslední finále a v příštím už to budu odjíždět po svých," řekl špindlerovský rodák Hroneš, který si po dvou umístěních v top desítce na loňském mistrovství světa juniorů v aktuální sezoně připsal už šest startů v elitním seriálu Světového poháru. Z Krkonoš bude nyní spěchat do finského Vuokatti, kde se zúčastní Evropského olympijského festivalu mládeže.

"Bylo to crazy. Přijet dolů po povedené jízdě a slyšet to burácení je hrozně super," pochvaloval si atmosféru ve Špindlerově Mlýně Kristián Salač, kterého čeká příští týden ještě poslední závod sezony Světového poháru ve švýcarském středisku Silvaplana.

