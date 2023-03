Malý nosorožec se narodil 4. března, tedy přesně rok po narození Kyjeva-Edy. Na Vánoce se narodila ještě samička. Tři mláďata tohoto kriticky ohroženého druhu na jediném místě jsou světový unikát. Jakmile to bude možné, začne Magashi s matkou vycházet do výběhu, který lze pozorovat z vyhlídkové lávky. Po cílené odmlce nastal v Safari Parku Dvůr Králové doslova nevídaný boom v chovu nosorožců dvourohých východních. Dvorská mláďata znamenají padesát procent všech mláďat narozených v zoologických zahradách v daném období.

V safari parku se narodil nosorožec dvourohý. Dostal jméno Kyjev, váží 33 kilo

Samec je celkem 49. přírůstkem v chovu nosorožců dvourohých východních ve Dvoře Králové a celkově 58. nosorožcem narozeným v Podkrkonoší. „Porod proběhl poměrně rychle a mládě záhy začalo pít. Během kontroly jsme zjistili, že jde o samce a váží 36 kilo,“ říká zoolog Jiří Hrubý. Chovatelé samci říkají Magashi, podle místa ve rwandské Akageře, kam se v minulosti vrátili dvorští nosorožci. Až to situace dovolí, mládě i s matkou začnou vycházet do expozičního výběhu. Bude to tedy po dlouhých pěti letech, co bude mít veřejnost možnost pozorovat mládě tohoto kriticky ohroženého druhu.

Mládě znamená prvního potomka nového chovného samce Embua, který do safari parku přicestoval na podzim 2020 z anglického Chesteru. Matkou je 17letá Maisha, ta se narodila už ve Dvoře Králové a v minulosti se stala matkou opakovaně, je tedy zkušená.

VIDEO: Ve Dvoře Králové se narodilo mládě nosorožce. Matce se nelíbila kamera

Safari park dosud odchoval včetně malého samce 49 mláďat nosorožce dvourohého východního a je ve snahách o jeho záchranu světovou velmocí. V uplynulých letech také opakovaně nosorožci dvourozí ze Dvora Králové zamířili zpět do Afriky, konkrétně do Tanzánie a Rwandy. Narodilo se tu i devět dalších nosorožců – pět bílých severních, kteří se nikdy v žádné jiné zoo světa nemnožili, dva jižní bílí a dva indičtí. V současnosti žije v safari parku 15 nosorožců dvourohých východních, největší skupina v rámci světových zahrad.