Sypače čekají, až teplo vystřídá zima

Zdravotnictví - Zdravotnictví Chirurg 29 300 Kč

Lékaři v chirurgických oborech LÉKAŘ SE SPECIALIZACÍ V OBORU ORTOPEDIE. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29300 kč, mzda max. 50700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: možnost ubytování a stravování, úpravy prac. doby, kontakt: po - pá od 8.00 do 14.00 hod.,, , Tato pozice není podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s. semily, 3. května, č.p. 421, 513 01 Semily. Informace: Lubomír Hruška, +420 481 661 210.