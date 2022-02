Velitelem maršovských hasičů je Tadeáš Hlinka. Stal se jím už ve 21 letech. "Dříve to zákon neumožňuje. Takže letos v březnu to bude již 15 let. Kluci to mají se mnou hodně těžké, ale myslím si, že výsledky naší společné práce jsou hodně vidět a tímto bych jim chtěl poděkovat, stejně jako zástupcům naší obce, kteří nás maximálně podporují," říká Tadeáš Hlinka.

K hasičům měl blízko od malička. "Zajímal jsem se o ně od sedmi let, kdy jsem se chodil dívat na hasičská auta do maršovské hasičárny, anebo když mě rodiče vozili k profesionálním hasičům, kde pracoval můj současný zástupce velitele," vzpomíná na první kontakty.

Když byl starší, tak jezdil s chlapy na závody v požárním sportu. Pokud měli výjezd, vyrazil za nimi na kole. "V roce 2002, když přišly v noci povodně do naší obce, tak se místní lidé snažili dovolat někomu z hasičů a upozornit je na stoupající vodu, ale nepodařilo se jim nikoho kontaktovat. Poté zavolali k nám domů a já jsem se snažil vzbudit naše hasiče. Kvůli výpadku elektrické energie a nefunkční siréně to bylo složité, ale povedlo se," pamatuje si.

Hasičská zbrojnice maršovských hasičů.Zdroj: Jan Bartoš

Dobrovolná jednotka hasičů v Horním Maršově má momentálně sedmnáct členů. "To není málo, ale je vidět i v našem okolí, že sehnat nové lidi je problém. A bude to problém do budoucna, pokud se nezmění legislativa. Dnes mají lidé jiné zájmy a dělat něco téměř zadarmo na úkor svého času a rodin se jim už moc nechce. V tom je chápu, protože pokud má jednotka fungovat na dobré úrovni, tak se musí minimálně jednou týdně scházet a musí se školit, cvičit a do toho přicházejí výjezdy. Potom to znamená hodně hodin věnovaných této činnosti," popisuje situaci.

Na výjezdovou techniku a vybavení si hasiči v Horním Maršově nemůžou stěžovat. "Vozy máme obměněné díky dotacím, naší obci a vybavení máme také na vysoké úrovni. Opět díky obci a penězům, které jsme vydělali pořádáním různých akcí, brigádami a podobně. Od roku 2006 jsme investovali do tohoto vybavení 1,6 milionu korun, což je neskutečná částka. I díky tomu je naše vybavení rozdílové u tak malé obce," připomíná.

Nové hasičské zbrojnice s vysokou věží pro sušení požárních hadic, o které obec uvažovala, se však hasiči nedočkají. "Bohužel není šance čerpat na stavbu hasičárny dotace. Budeme spíš projektovat rekonstrukci současné hasičské zbrojnice," vysvětluje starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Smířený s tím je i velitel místních hasičů Tadeáš Hlinka. "Nová hasičárna, to by byl sen, ale jsme realisté a v současné době to bohužel není reálné. Při dnešních cenách by to znamenalo částku okolo 40-50 milionů. Proto se snažíme s vedením obce připravit projekt na vybudování nové garáže a přestavbu současné hasičárny," říká Hlinka.

Maršovská hasičárna pochází z roku 1956. "Poté se přistavěla v akci Z v roce 1973. Je to znát. Nějaké úpravy na objektu jsme si v minulosti dělali, ale hasičárna neodpovídá současné době. Není se kde pořádně školit, protože nemáme například kam umístit projektor. Po výjezdech musíme techniku a vybavení, například dýchací techniku, mýt na asfaltu před hasičskou zbrojnicí. Takže podmínky na tuto činnost nejsou ideální. Na druhou stranu jsme rádi, že zbrojnici máme v centru obce a díky tomu stíháme včas vyjíždět," líčí Tadeáš Hlinka.

Hasiči z Horního Maršova nejčastěji vyjíždějí k technickým zásahům, mezi které patří likvidace popadaných stromů, otevírání uzavřených prostor, spolupráce při ošetření pacientů. Potom následují požáry a dopravní nehody. Bezmocní bývají u požárů horských chalup v zimním období. "K místům se totiž nemůžeme dostat s cisternami a ani v těchto lokalitách není většinou žádný zdroj vody. Proto můžeme jen improvizovat a kvůli tomu bývá velká bezmoc," dodává velitel.

