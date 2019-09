Po sametové revoluci se však většina zbavovala těch, které souvisely s osvobozením země po druhé světové válce a zároveň i nastupujícím režimem pod vládou komunistů. Ani v Trutnově válečné symboly nechyběly. Dva stěžejní už jsou z města dávno pryč. Ale mají svou nepřehlédnutelnou minulost. Zřejmě každé dítě, které absolvovalo docházku ve škole ZŠ kpt. Jaroše na Kryblici, říkávalo hrdě, že chodí do školy k letadlu.

Stíhací proudový letoun Mig 19 se tam jako památník československých letců, padlých za 2. světové války, dostal 3. října 1970 v rámci Dne čs. armády. Místo opustil koncem roku 1991. Stíhačku nakonec koupil královéhradecký Kovošrot, který ho sešrotoval. Pamětní bronzová deska, jež byla součástí památníku, tomuto osudu unikla a stala se součástí pomníku obětem druhé světové války na trutnovském hřbitově.

Sovětský tank, který stával na podstavci před někdejším Okresním národním výborem na dnešním náměstí Republiky v Trutnově, má dramatickou legendu.

Vpád armád spřátelených komunistických zemí v srpnu 1968 proměnil okresní metropoli v město vzdoru a Trutnované si vůči vojákům nebrali servítky. Právě tank si vybrali jako symbol, který je nutné pokořit a využít při obraně města.

Učňovský mistr uřízl tanku hlaveň

A jak se jim to podařilo? Před viaduktem v Šestidomí tehdy sídlila továrna Východočeských dřevařských závodů. „Opravovaly se tam vysokozdvižné vozíky, z kterých se vypouštěl hydraulický olej a sundavaly pneumatiky, které jsme nahrazovali novými. Všechno jsme tenkrát použili na barikády,“ vzpomíná Jiří Říha z Úpice, který byl tehdy jako sedmnáctiletý kluk v závodech učněm. „Samozřejmě jsme s tím tankem přicmrdovali našemu učňovskému mistrovi Jiřímu Chmelíkovi. Naložili jsme autogen a řidič Milan Racek ho odvezl před okres k tanku. My jsme tam pak došli pěšky, mistr vylezl na ten tank, za přihlížení stovek lidí si sedl na bobek a řekl, že tu hlaveň uřízne. Když se konečně zlomila, tak to byla kolem vřava, jako když dá reprezentace gól,“ popsal Jiří Říha.

Mezi koly a pásy byly ještě kolejničky, které bylo potřeba odřezat. „Pak tam najela Tatra 141, tank jsme zahákli, lidi se rozestoupili a kolos byl odtažen pod viadukt.“

Po potlačení vzdoru však Sověti nedokázali přenést potupu s tankem přes srdce. „Učňovský mistr dostal za úkol vyrobit novou hlaveň pro tank. Chodil potají o víkendech do práce a vyráběl ji. Nechtěl ani, aby to někdo věděl, a aby mu pomáhal,“ připomněl nelehké momenty Jiří Říha.

Tank Trutnované potom umístili ke škole kpt. Jaroše, to však Sovětům zřejmě nepřipadalo dostatečně reprezentativní, a tak si vymohli návrat stroje na původní místo. A před školou ho nahradila zmíněná stíhačka Mig 19. Před tehdejším Okresním národním výborem v Trutnově tank setrval až do roku 1990, po sametové revoluci ho převezli do Vojenského technického muzea v Lešanech. Nyní je podle našich informací v soukromém muzeu ve Smržovce.

Nový pomník se zatím vybrat nepodařilo

Trutnované chtěli ke stému výročí vzniku Československa v loňském roce na náměstí Republiky instalovat památník, který by připomínal právě tento významný dějinný okamžik. Radnice ve vyhlášené architektonické soutěži na vytvoření památníku představila osm vizí potenciálních autorů. Vítězný návrh na velké srdce u trutnovských zastupitelů nakonec shodu nenašel, a tak se záměr k vhodnému uctění vzniku republiky prozatím ocitl v koši.