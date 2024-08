Pohodlný, rychlý a spolehlivý způsob dopravy. I tak se dá popsat současné taxi. Jaké má ale ceny? V Trutnově jsou ovlivněné vzdáleností a trasou. Co taxislužba, to jiný ceník.

Někteří taxikáři v téměř třicetitisícové okresní metropoli mají paušál. Jako například Petr Saska. „Po městě jezdím za stovku,“ odpověděl na nejčastější dotaz zákazníků.

Jenže „po městě“ to mohou být tři kilometry (třeba mezi Kauflandem a centrem Uffo), nebo také třikrát delší cesta. Devět kilometrů je to například od hospody U Kousala v Horním Starém Městě po Lípové náměstí v Poříčí. „U mě je minimum 150 korun do čtyř kilometrů. Nad čtyři kilometry mám cenu 40 korun za kilometr,“ uvedl Radek Černý.

Z centra Trutnova do rekreačního areálu Dolce je to přesně pět kilometrů. DoTaxiGo tam zákazníky aktuálně sveze za 89 korun, jinak jezdí za 113 korun. „Přes léto máme výroční slevy. Na chatu Severka je to ale dražší. Nad pět kilometrů už máme sazbu 26 korun za kilometr,“ upozornila Věra Řezníčková. Chata je od areálu vzdálená vzdušnou čarou půl kilometru. Po silnici je to ale přes 2,5 kilometru.

Trutnov nepatří mezi turisty vyhledávané lokality. Drtivou většinu zákazníků taxislužeb tedy tvoří místní obyvatelé. Někteří je využívají při cestě do práce či do nemocnice. Další si taxikáře, když vyrážejí za zábavou.

„Největší zájem o taxíky je, když se konají velké akce, jako například Otevřené hospody nebo festivaly na Bojišti, a také o víkendech,“ přiznal Petr Saska. Ve všední dny má kšeftů méně. „Od zrušení nonstopů, je od půlnoci Trutnov mrtvé město,“ poukázal na velké změny posledních let.

Taxikáři se tak zaměřují i na akce jako jsou svatby nebo firemní večírky. Někteří nabízejí kromě přepravy osob také kurýrní služby nebo přepravu kol a lyží. „Každý si dnes musí práci sehnat, vy i já. Taxikář nemůže stát u nádraží a čekat, že mu zákazník přijede v autobuse. Musí si něco nasmlouvat, jako v každém jiném byznysu,“ připomněl Radek Černý, který je taxikářem 26 let.

Rovněž Petr Saska má co vyprávět. Řidičem taxislužby je už 37 let! Začínal za komunistů, v roce 1987, kdy byla taxislužba ještě regulovaná státem. Řídil legendární volhu. „Stáli jsme u tehdejšího hotelu Moskva a čekali, než si zákazníci zavolají o taxi na pevnou telefonní linku do hotelu. Mobily tehdy ještě neexistovaly,“ připomněl dávné časy.

Dnes mají zákazníci nejen možnost přivolat si taxi mobilními telefony, ale rovněž platit kartou. Podrobnosti o taxislužbách včetně aktuálních ceníků najdou na jejich webovkách.

