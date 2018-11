Teploty klesly pod nulu, na sjezdovky se už valí sníh

Krkonoše - Mínusové teploty v horských oblastech umožnily areálům spustit zasněžovací techniku. Lyžařská sezona se blíží. Špindlerovský Skiareál spustil prodej vstupenek na březnový Světový pohár. Kolik stojí?

V Peci pod Sněžkou, na Černé hoře, Špindlerově Mlýně či Malé Úpě začali o víkendu se zasněžováním. Sněžná děla chrlí dávky umělého sněhu na sjezdovky. První lyžování odhadují na přelom listopadu a prosince. „Kvůli naší nadmořské výšce, ve které se Malá Úpa nachází, jsme mohli začít zasněžovat jako jedni z prvních už v sobotu,“ uvedl ředitel skiareálu SKiMU v Malé Úpě Martin Buček.



Investovali do nových sněžných děl a tyčí. „Nakoupili jsme dvě nejvýkonnější děla. Zasněžujeme se zvýšenou opatrností a efektivností. Využíváme nové technologie a poznatky s tím, že se snažíme vyrábět sníh opravdu ve vysoké kvalitě, i za cenu menšího objemu. Voda je z retenčních nádrží, její odběr máme schválený. Dodržujeme stanovené množství průtoku,“ upřesnil Buček. Zahájení lyžařské sezony závisí na počasí, podle Bučka spustí vleky v Malé Úpě 1. nebo 8. prosince.



KLÍČOVÝ JE PROSINEC

Poté, co teploty na hřebenech klesly pod nulu, rozjelo se o víkendu zasněžování také v areálech Černá hora a Pec pod Sněžkou. „Na Černé hoře využíváme vodu ze dvou akumulačních nádrží. V Peci pod Sněžkou slouží jako zdroj místní vodní toky. Podmínky pro odběr povrchové vody máme stanovené v rozhodnutích vodoprávních úřadů,“ objasnil situaci se zasněžováním ředitel SkiResortu Černá hora – Pec Petr Hynek.

Loni se poprvé lyžovalo na Černé hoře 17. listopadu, před deseti lety dokonce už 28. října. „Takové brzké zahájení zimní sezony bývá většinou jednou za pět nebo šest let. Ve SkiResortu standardně otvíráme sezonu kolem 25. – 27. listopadu nebo první týden v prosinci. Letošní termín zahájení se bude odvíjet od vývoje teplot a sněžení. V tuto chvíli přesné datum stanoveno není,“ vysvětlil Petr Hynek. Dosavadní situaci za komplikaci nepovažuje. „Důležité je, abychom měli areály v provozu od poloviny prosince či před Vánocemi,“ řekl.



NÁDRŽE JAKO HORSKÁ JEZERA

Ředitel SkiResortu věří, že s koncem listopadu se ochladí a napadne také přírodní sníh. „Na druhou stranu lze konstatovat, že vody je ve vodních tocích obecně méně a je potřeba na situaci reagovat. Stejně tak jak na to reaguje stát, který vytváří programy na podporu zadržování vody v krajině. Situace na horách je obdobná,“ upozornil Hynek.

V zahraničí podle něj řeší stav vybudováním akumulačních nádrží v lyžařských areálech tak, aby stačily na vysněžení zhruba 40-50 procent ploch sjezdovek. To považuje za dobrý vzor. „Vodu bychom mohli akumulovat při jarním tání nebo letních a podzimních deštích. Nádrže bychom chtěli vytvářet na principu krajinotvorných prvků, aby nesloužily pouze pro potřeby zasněžování, ale našli v nich život například i obojživelníci, a vypadaly jako horská jezera. Mohly by plnit rovněž funkci požární nádrže, což se nyní ukázalo při požárech v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě, kdy hasiči museli cisternami přivážet velké množství vody. Přitom pokud by v blízkosti existovala tato nádrž, mohli by ji čerpat z ní,“ namítl ředitel SkiResortu Černá hora – Pec.Problematiku chce řešit se Správou KRNAP. „Znamenalo by to, že budeme lépe připraveni na méně deštivé podzimy,“ dodal.Se zasněžováním začali o víkendu také ve Špindlerově Mlýně. Lyžařskou sezonu oficiálně otevřou v sobotu 8. prosince i s venkovním promítáním nové pohádky Čertí brko a autogramiádou s jejími protagonisty. Lyžovat bude možné už den před SkiOpeningem v pátek 7. prosince.

"Máme pro každou čerpací stanici jasně stanovené minimální zůstatkové průtoky, které musíme dodržovat a dodržujeme. Čerpací stanice zasněžovacích systémů jsou technicky postavené tak, že bez většího objemu, než je tento minimální zůstatkový průtok, ani nejdou pustit, případně fungují v omezeném režimu. To znamená, že v korytě bude vždy pořadované množství vody. Na případné částečné omezení odběrů jsme ale zvyklí a není to nic fatálního," popsal situaci ve Špindlerově Mlýně ředitel Skiareálu René Hroneš.

"Celkově máme za to, že jsou dopady technického zasněžování včetně množství odebrané vody často nadhodnocovány a zkreslovány. Naopak jsou někdy zcela vynechány další souvislosti. Například jasně převažují pozitivní dopady v oblasti celospolečenského zájmu, zejména udržení a podpora zaměstnanosti a rozvoj cestovního ruchu, jako jedněch z podstatných prvků života horských regionů," poznamenal Hroneš.

Vrcholem špindlerovské sezony bude Světový pohár žen ve slalomu a obřím slalomu 8. – 9. března. O víkendu spustili prodej vstupenek na tribunu (590 Kč den, 790 Kč na oba dny) i kolem tratě (99 Kč). Dostupné jsou přes web worldcup2019.cz, kde lze nalézt také prodejní místa v jednotlivých regionech.Nachystáni k rozběhnutí zasněžování jsou ve vrchlabském SKI areálu Bubákov – Herlíkovice. „Zasněžovací technika je rozmístěna, zkontrolována a nyní již čekáme na dlouhodobější chladnou předpověď počasí,“ sdělila Lucie Jandurová ze SKI areálu Bubákov - Herlíkovice. Během léta tam investovali do rozšíření zasněžovacího systému na dětské zelené sjezdovce. „Díky němu je zajištěno umělé zasněžování ve spodní části sjezdovky. Obrovskou novinkou letošní sezony je možnost zakoupení skipasů předem online, z pohodlí domova a za výhodnější ceny,“ doplnila.