Teplý podzim ušetřil lidem za topení

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) Praktická sestra. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 19830 kč, mzda max. 21830 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: CZ - ISCO 32560 PRAKTICKÁ SESTRA , Nabízíme: závodní stravování, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracoviště: Městská nemocnice, a.s., Vrchlického, č.p. 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Informace: Lašová, +420 499 300 695.

Všeobecní administrativní pracovníci Pokladní - administrativní pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POKLADNÍ - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Pracovní místo je vhodné i pro absolventy středních škol. , Požadujeme: uživatelskou znalost excelu a práce s PC,, ochotu učit se novým věcem, pečlivost a spolehlivost,, základy účetnictví a zkušenosti se zpracováním větší hotovosti výhodou., V případě zájmu zašlete Váš motivační dopis se strukturovaným životopisem na uvedený e-mail. Prosíme o uvedení telefonického spojení., Nabízíme: možnost ubytování a stravování, balíček zaměstnaneckých benefitů, možnost kariérního růstu., Náplň práce:, - zpracování veškerých hotelových tržeb, - zpracování a správa pokladen CZK, EUR, směnárna, ceniny, - evidence malého majetku, - správa pohledávek, - administrativní podpora provozní účetní. Pracoviště: Cpi hotels, a.s. - clarion hotel špindlerův mlýn ****, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Lenka Burešová, +420 770 131 368.

Bankovnictví a finanční služby - Provozní účetní 16 000 Kč

Do naší firemní restaurace Continental Trutnov hledáme novou posilu do týmu na pozici provozní účetní do závodního stravování. Jedná se o zpracovávání podkladů pro centrálu k podvojnému účetnictví.