/FOTO, VIDEO/ Herečky Tereza Kostková a její matka Carmen Mayerová se objevily ve středu v trutnovském domově pro seniory. Převzaly tam obraz Sněžky trutnovského rodáka Charlese Mayera, který je otcem Carmen Mayerové. „Trutnov mám pořád hluboko v duši. Vůbec jsem to tady ale nepoznala, připadala jsem si jako v jiném, novém městě,“ řekla šarmantní herečka Carmen Mayerová.

Herečky Tereza Kostková a Carmen Mayerová navštívily domov pro seniory v Trutnově, aby převzaly obraz Charlese Mayera. | Video: Deník/Jan Braun

Trutnovská rodačka žila ve městě do svých 16 let do roku 1960, na dnešním Úpském nábřeží, než vyrazila za hereckou kariérou. Pravidelně jezdila do Trutnova do roku 2013, kdy zemřela její sestra.

Obraz Sněžky Charlese Mayera darovala známé herecké rodině Jarmila Vlčková z Trutnova. Čtyřicet let ho měla pověšený doma v obýváku nad gaučem. Jakmile se přesouvala do domova seniorů, řešilo se, jak naložit s obrazem. „Teprve při stěhování z bytu jsme zjistili, že autorem obrazu je Charles Mayer. Napsala jsem proto paní Kostkové na Instagram, jestli by měla o obraz zájem. Nic jsme za něj nechtěli. Jen to, aby přijela s maminkou na besedu do trutnovského domova důchodců,“ vysvětlovala Klára Vlčková, která setkání zprostředkovala.

Herečka a moderátorka Tereza Kostková její slova potvrdila. „Přesně tak to bylo. Byla to krásná příležitost udělat si s maminkou výlet do Trutnova, do jejího rodiště,“ řekla Tereza Kostková. „Nebylo to poprvé, co se někdo ozval kvůli obrazu, který namaloval dědeček, ale bylo to poprvé přes Instagram. Jednou jsem sama v bazaru našla obraz od něj a koupila jsem ho mamince k Vánocům. Než jsem jí ho dala, musela jsem ho schovávat doma. Krásná byla výstava v trutnovském muzeu v roce 2013,“ připomněla výstavu Muzea Podkrkonoší, která představila dílo světoběžníka Charlese Mayera a měla velký ohlas.

„Za tu výstavu jsem byla nesmírně vděčná,“ doplnila dceru Carmen Mayerová. Ta měla z darovaného obrazu radost, i když přiznala, že otcova díla už pomalu nemá kam dávat. Obraz Sněžky nese Mayerův podpis na přední straně i jeho razítko zadní straně.

„Tatínek často maloval Sněžku, z mnoha úhlů. Hodně jsme jezdívali do Krkonoš,“ vzpomínala Carmen Mayerová.

Charles Mayer se narodil jako Karl Franz Mayer v roce 1897. Jméno si změnil kvůli vřelému vztahu k Francii. Jeho rodný dům v Trutnově stával v ulici Na Struze. Vztah k umění mělo i jeho sedm sourozenců, nejvíce talentu ale získal Charles. S příchodem I. světové války narukoval a sloužil na jižních bojištích, podařilo se mu ale vyváznout bez zranění. Charles Mayer ale nebyl usedlý typ a brzy vyrazil na cesty do jižní Evropy i severní Afriky, dlouhá léta pobýval ve francouzském Cannes. Seznámil se tam se svoji manželkou, Antonií Martorellovou, se kterou měl později dcery Aidu a Carmen, známou českou herečku a manželku Petra Kostky.