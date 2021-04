Mezi jejich názory jsou značné rozdíly.

„Jde o krok státního terorismu a porušení pravidel mírového soužití,“ nebere si servítky hradecký senátor Jan Holásek. Velkou důvěru v české tajné služby a jejich závěry vyjádřili kromě něj i hejtman Červíček nebo poslanec a starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). „Pokud se to stoprocentně prokáže, budu to brát jako teroristický čin," zdůraznil Birke.

To poslanec Jiří Mašek (ANO) vyzývá k opatrnosti při hodnocení událostí. Od rozvědky bude chtít jasné důkazy. „Děje se to vše jen úplnou náhodou v době Dukovan, Sputniku a eskalace rusko-ukrajinského konfliktu? Nejsem žádný rusofil, agenti GRU jistě nejsou žádná zlatíčka, ale na druhou stranu vyzývám k opatrnosti před mediálními zkratkami a manipulacemi, které mohou mít dalekosáhlé důsledky. Pozor, abychom se nedočkali trapasu, jakým bylo po válce v Iráku přiznání, že žádné biologické zbraně se tam tehdy nenašly a důvod válčit vlastně byl úplně jiný,“ uvedl Mašek.

Velmi zdrženlivý k závěrům zpravodajských služeb je pak poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček z Trutnova. „Nevím jakou zpravodajskou hru to tady s námi zase rozehrávají. Po zkušenostech s předchozí kauzou ruského agenta jsem hodně opatrný na to, co mi kdo vnucuje, abych si myslel,“ napsal Ondráček na sociálních sítích.

Když byla munice z Vrbětic převezena do Květné u Poličky, jezdilo kolem skladu auto s ruskou SPZ…

Podle hejtmana Martina Červíčka zůstává otázkou, zda ruské velvyslanectví nemělo být postiženo na svém fungování ještě zásadnější způsobem než vyhoštěním 18 osob. Ostatně Rusové už informovali o odvetném kroku a z Ruska vyhostili hned dvacítku českých diplomatů.

„Z mého pohledu je to nestandardní a ten jejich krok je do jisté míry provokativní. Je otázka, jak na to bude vláda reagovat dál," uvedl Birke. Jinak to vidí Zdeněk Ondráček. Krok Moskvy ho nepřekvapil, podle něj se v diplomacii jiná odpověď očekávat ani nedala.

Politici se neshodnou ani na dlouhodobých důsledcích kauzy na česko-ruské vztahy. Například v souvislosti s tendrem na dostavbu Dukovan.

„Můj názor je, že možná účast ruské státní společnosti na jaderném tendru je už minulostí,“ řekl Deníku Jan Birke.

Podle Martina Červíčka a Jana Holáska by mělo Česko zároveň upustit i od možného nákupu neregistrované vakcíny Sputnik V.

„Co se zmiňované vakcíny Sputnik V a Dukovan týká, považuji za jediné správné řešení od zamýšlené spolupráce upustit, neboť to není jenom o vakcíně a jaderné elektrárně, ale velkém vlivu, které by si tím ruská strana vůči české zajistila. Jako země bychom se touto cestou také mohli vrátit před rok 1989. A na to bychom neměli zapomínat," vysvětlil svůj postoj Červíček. Že Česko od plánu nakoupit od Ruska vakcínu Sputnik V už upouští, naznačil už i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Jeho vyjádření velmi namíchlo Zdeňka Ondráčka, který se do Hamáčka ostře pustil na sociální síti. „Drzost pana Hamáčka nezná mezí. Co si to ten šmejd vůbec dovoluje? On jako předseda Ústředního krizového štábu je součástí vlády, která není schopna zajistit dostatek vakcín a ještě chce rozhodovat čím se smíme očkovat?“ napsal komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.