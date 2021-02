V minulém týdnu bylo v součtu s nemocnicemi otestováno v okrese Trutnov celkem 3286 lidí, z nichž 125 bylo pozitivních. Podle úterních údajů Krajské hygienické stanice v Hradci Králové je na Trutnovsku 1866 aktivních případů onemocnění covid-19. Za posledních 24 hodin přibylo 170 nových případů. Úterní data ministerstva zdravotnictví uvádějí, že na Trutnovsku se objevilo za posledních sedm dní 1009 osob s potvrzenou nákazou, což je o dvě stovky méně než v sousedním Náchodsku.

Podle aktuálních informací se v České republice objevilo sedm podezření na jihoafrickou mutaci koronaviru, z toho dva testované vzorky mají být z Trutnovska u ženy a muže. Jednalo se o osoby, které se vrátily ze zájezdu na Zanzibar. Jihoafrickou mutaci musí potvrdit národní referenční laboratoř v Praze.

Kvůli velkému zájmu veřejnosti se tento týden v Trutnově testuje na covid-19 v Uffu tři dny. Vedle úterý a čtvrtka také ve středu, vždy od 9 do 16 hodin. Minulý týden přišlo na testy do Společenského centra Uffo 315 osob, pozitivní výsledek mělo 35 (25 z nich bylo bezpříznakových).

Také tento týden přijede do Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem armádní mobilní odběrový tým kvůli testování na covid-19: ve středu od 13 do 17.30 a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. První testování veřejnosti v pátek Hankově domě absolvovalo 188 lidí, tři byli pozitivní. Testování, které provádějí mobilní odběrové týmy, je bezplatné.

Ve středu vyrazí mobilní odběrové týmy do dvorské továrny Juta, vrchlabské firmy Argo-Hytos, Mladých Buků, Horní a Dolní Olešnice, Borovnice. Ve čtvrtek absolvují Mostek, Městský úřad Trutnov, Teplárnu Poříčí či Kablo Vrchlabí, v pátek budou testovat také zaměstnance Safari Parku Dvůr Králové nebo občany Úpice.

Testování probíhá také v nemocnicích. V Nemocnici Vrchlabí jsou termíny pondělí, středa a pátek od 8 do 12 hodin, objednává se přes rezervační systém na webu špitálu. Vrchlabská nemocnice denně testuje zhruba 100 až 150 osob. "V dalších dnech vycházíme vstříc okolním firmám, které přicházejí s požadavky testování zaměstnanců," uvedla Libuše Kučerová, mluvčí Nemocnice Vrchlabí.