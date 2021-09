Velmi nadějně vypadají první výsledky z testování školáků v Královéhradeckém kraji na začátku nového školního roku. Pokud vláda dodrží své sliby, mělo by tak příští týden testování skončit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Zimová

Zhruba 35 tisíc antigenních testů bylo v první den nového školního roku provedeno na základních a středních školách v hradeckém kraji. Pozitivní výsledek ukázalo jen deset z nich. „Testy v první školní den mezi žáky v regionu odhalily minimální počet případů nákazy covid-19. To nám dává naději, že ve školách by mohl co nejdříve začít fungovat znovu režim běžného školního roku,“ hodnotí situaci hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Podle krajských hygieniků není v žádné ze škol významnější ohnisko nákazy. „Jedná se spíše o jednotlivce ve více školách,“ potvrzuje zástupce ředitele krajské hygieny Pavel Hlaváč.