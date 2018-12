Trutnov - Nejstarší zachovaný průmyslový objekt ve městě trhá v těchto dnech na kusy demoliční bagr. V domě byla zhruba 300 let papírna a dalších 150 let textilní továrna. V posledních letech ale budova naproti Autostylu neměla využití.

Stroj pracuje poměrně rychle. Během pár hodin jsou hromady cihel, plechu, trámů a prken v místě, kde se už před 470 lety vyráběl papír. Pro historiky má dům i díky tomu velkou cenu. Bohužel, nikdy nebyl zařazen mezi památkově chráněné objekty.



Podle dostupných pramenů byla trutnovská papírna druhou nejstarší v Čechách. Od roku 1505 stála v podhradí, roku 1550 ji ale Kryštof z Gendorfu přestěhoval do míst, kde kdysi stával obilný mlýn. V roce 1846 v ní výroba skončila, o tři roky později koupil papírnu podnikatel Alois Haase a začlenil ji do svého textiláckého impéria.



Po druhé světové válce areál patřil státnímu podniku Texlen. Využívaný byl až do roku 2007, kdy společnost i díky záplavě levných výrobků z Číny skončila v insolvenci a výrobu už se znovu nepovedlo obnovit.



Demolice zasáhla už třetí bývalý texlenský areál. Po roce 2010 šly k zemi někdejší textilácké areály v Horním Starém Městě a Mladých Bukách.



Nejstarší dochovanou budovou v Trutnově je Kostel sv. Václava v Horním Starém Městě. V dobových kronikách se o něm psalo už v roce 1313.