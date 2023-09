Otevřít plánuje 1. listopadu pod značkou Škoda Plus, Toyota prověřené vozy. Vystavovat tam bude až 250 aut, které bude do jednotlivých pater dopravovat speciální nákladní výtah dlouhý 6 metrů s nosností 4 tuny. Do skladu sezonních pneumatik vybudovaném na místě kotelny a skladu hutního materiálu se vejde 4,5 tisíce sezónních kol.

PříběhyZdroj: DeníkTexlen uzavřel činnost v roce 2007, kdy společnost i kvůli záplavě levných výrobků z Číny skončila v insolvenci a a výrobu už se znovu nepovedlo obnovit. V roce 2017 odkoupil nevyužitý areál od společnosti Textil Invest Group provozovatel autosalonu Autostyl a v roce 2018 zahájil rekonstrukci.

„Areál jsme přebírali ve stavu, kdy byl k demolici. Deset let byly budovy bez údržby, což se podepsalo na jejich stavu. Zatékalo do střech, narušené byly žlaby, svody, na rovné střeše rostly břízky. Záměrem tehdejších vlastníků bylo areál zbourat a prodat ho jako volnou plochu,“ uvedl Kranát.

Zbourala se nakonec jen část areálu, včetně nevyužívané historické papírny v zadní části a předního bloku budovy ředitelství. „Chtěli jsme využít dvě budovy a zachovat původní ráz. Zbourání budovy bývalé papírny bylo jedinou možností, jak rekonstrukci provést. Pokud bychom to neudělali, nemáme šanci náš záměr realizovat,“ vysvětlil majitel Autostylu.

Bývalý areál Texlenu Trutnov v Horské ulici.Zdroj: ze sbírky Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Zatímco první tři podlaží zaplní ojeté vozy, do čtvrtého se nastěhují úředníci odboru dopravně-správního Městského úřadu Trutnov, kteří tam budou vyřizovat agendu řidičských průkazů, přepisování vozidel, registr vozidel a řidičů, a přestupků. „Část odboru se tam přestěhuje z budovy STK Trutnov, kde nyní sídlí, z městského úřadu tam zamíří přestupkové oddělení,“ uvedla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Podle historika Ondřeje Vašaty z Muzea Podkrkonoší v Trutnově se datují počátky textilní výroby v tomto závodu do roku 1852, kdy tam zahájila provoz mechanická přádelna lnu firmy Aloise Haase. „Po skončení druhé světové války došlo ke znárodnění firmy A. Haase. Od 1. ledna 1946 byla firma začleněna do Českých lnářských textilních závodů. Od 3. října 1949 byla přádelna převedena do národního podniku Texlen, Horní Staré Město (takzvaný malý Texlen) a od 1. dubna 1958 jako závod 09 do Texlen Trutnov (takzvaný velký Texlen),“ přiblížil Vašata historii areálu.

Od roku 1952 byla v závodu 09 umístěna niťárna. „Kromě toho sídlilo v areálu závodu generální ředitelství, podnikový archiv, opravna přadláckých strojů, konfekce a od roku 1978 také výpočetní středisko, které sloužilo pro všechny závody Texlenu na Trutnovsku,“ dodal historik. Od konce 90. let zde byla k dispozici zákazníkům i podniková prodejna. V roce 1958 bylo v závodu Texlen 09 zaměstnáno 310 osob a v roce 1982 458 osob.

K 1. červenci 1991 vznikla z bývalého závodu 09 a. s. Texlen - Horská, která byla součástí firmy Texlen a. s. „Společnost Texlen - Horská zanikla 30. června 1999 bez likvidace sloučením s a. s. Texlen. V závodu v Horské ulici nadále pracovalo oddělení konfekce pod společností Texlen - Lena a. s.,“ dodal Ondřej Vašata. V roce 2007 se firma dostala do konkurzu a ukončila v závodu v Horské ulici provoz. Areál znovu oživila a postavila na nohy až rekonstrukce prováděná trutnovským autosalonem.

Kde stojí: Trutnov, Horská ulice



Kdy a kým byl založena: v roce 1852 tam zahájila provoz mechanická přádelna lnu firmy Aloise Haase, pracovalo tam přes tisíc lidí



Kdy a jakou zažila největší slávu: ve 20. století byl Trutnov proslulý textilním podnikem Texlen



Odkdy a proč chátrá: Texlen uzavřel činnost v roce 2007. Následně byl 10 let areál opuštěný a chátral. V roce 2017 ho odkoupil provozovatel autosalonu Autostyl a v roce 2018 zahájil rekonstrukci.