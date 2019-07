Nová stálá výstava vzniká v přízemí Střední školy informatiky a služeb. Stroje se do ní stěhovaly v červnu z dnes už zaniklého Muzea textilu v České Skalici. Dělníci je museli rozebrat na menší části, aby s nimi vůbec prošli dveřmi. „Nejnáročnější byla z tohoto pohledu přeprava válcového potiskovacího stroje, jehož jedna postranice váží zhruba jeden a půl tuny,“ upozornila královédvorská místostarostka Alexandra Jiřičková.

Některé exponáty jsou přitom téměř 150 let staré. Například tiskací stroj perotina, která pochází dokonce až z období kolem roku 1840 a která byla v provozu zhruba sto let. Je ale stále ve velmi dobrém stavu, podobně jako další stroje totiž už byla restaurována.

Stroje už jsou nyní smontované, vrcholí přípravy samotné expozice. „Finišuje se s výběrem fotografií, kompletují se texty na panely, vybrali jsme exponáty do vitrín, jež se musejí vyrobit, stejně jako panely a velkoformátové fotografie. Vše by ale mělo být hotové do konce prázdnin,“ oznámila Jiřičková.

To, že Expozice textilního tisku vzniká právě ve Střední škole informatiky a služeb, není náhoda. V minulosti právě v budově na nábřeží Jiřího Wolkera působila textilní škola. „Prostory, které sloužily k praktické výuce, byly vhodné pro instalaci strojů a nevyžadovaly větší stavební úpravy. Navíc jsou přístupné přímo z ulice,“ vysvětlila mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Jediné specializované tuzemské muzeum zaměřené na historii textilu dosud sídlilo v České Skalici. Původní mimořádné a rozsáhlé sbírky zformovala Textilní a krajinská výstava, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové. Po znárodnění textilního průmyslu v letech 1949–1953 byla expozice postupně majetkem Dvora Králové, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a textilního podniku Tiba.

Sbírky byly uloženy v části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna muzejní expozice. Po krachu Tiby byly sbírky převedeny na Uměleckoprůmyslové muzeum. Po roce 2016 však muzeum v České Skalici ukončilo činnost. Nyní se sbírky vrací zpět do Dvora Králové, někdejší bašty tuzemského textilu.

Expozici textilního tisku bude provozovat Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Naváže tím na další stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.