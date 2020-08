Theatrum Kuks nabídne tanec smrti v hrobce hraběte Šporka i virtuální realitu

Boj a vítězství, to je téma letošního ročníku multižánrového festivalu barokního a barokem inspirovaného umění Theatrum Kuks. Od 19. do 23. srpna můžou návštěvníci v Kuksu zažít divadelní představení, koncerty, taneční vystoupení, land-artovou instalaci, prohlídku nové galerie loutek, literární a taneční workshop a dokonce i Braunovy sochy ve virtuální realitě. A na své si přijdou i děti. Program se navíc neomezuje pouze na Kuks. Devatenáctý ročník festivalu zavítá i do Žirče, Velké Bukoviny či Vlčkovic.

Výstava Trpaslíci v Kuksu při loňském ročníku festivalu Theatrum Kuks. | Foto: Deník/Michal Fanta