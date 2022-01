Vznikne tam prodejna společnosti Lidl a další obchody, nové soukromé vlastníky už mají také další objekty. "Areál v Zálabí byl rozdělen mezi několik soukromých vlastníků. Chystá se tam výstavba komerčních jednotek. S městem jednáme o potenciálním prodeji zbývajícího území o velikosti 34 tisíc metrů čtverečních, o které projevilo zájem. Evidujeme více zájemců, nicméně městu jsme poskytli prostor, aby se mohlo o tuto plochu ucházet. To znamená, že má v tuto chvíli exkluzivitu," řekl Deníku Jiří Karásek, předseda představenstva společnosti Slezan Holding.

"Záměr koupit pozemky na Zálabí schválila rada města, rozhodovat o něm bude březnové zastupitelstvo," konstatoval starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. "Jde o volné pozemky v zajímavé lokalitě, takových mnoho neexistuje. Město by je mohlo využít například pro vybudování nových sportovišť," naznačil Jarolím, jak by radnice parcely zužitkovala.

"S vedením společnosti se mi podařilo vyjednat nižší cenu ve srovnání s původní nabídkou, která byla ve výši znaleckých posudků, a současně možnost zaplacení ve splátkách," uvedl starosta. Dvůr Králové nad Labem by zaplatil Slezanu Holding 39,9 milionu korun ve třech splátkách. Padesát procent při podpisu smlouvy, 25 procent do 12 měsíců a 25 procent do 24 měsíců od podpisu smlouvy.

Vedení města rovněž usiluje o další přístupovou cestu na tyto pozemky. "To se podařilo a dnes mám na stole nabídku společnosti, že nám pozemky pro přístup na cestu daruje," dodal Jan Jarolím.

Letos se začnou stavět v areálu na Zálabí obchody. Dominantní bude prodejna Lidl. "Část území v areálu odkoupila společnost Lidl, část pozemků vlastní developer, který tam vybuduje retailové obchodní jednotky. Část pozemků odkoupil pan Lukeš, pro další část nemovitostí běží řízení na katastru nemovitostí, kdy nabyvatelem bude pan Harwot. Na území zůstává 35 tisíc metrů čtverečních pozemků, o které projevilo zájem město," objasnil předseda představenstva Slezanu Holding.

"Pokud transakci schválí zastupitelstvo, tak je město získá. Součástí těchto pozemků jsou výrobní prostory starších hal, které jsou určené k revitalizaci, a neslouží původnímu účelu. Haly má v současnosti v pronájmu jedna obchodní společnost, která část z nich využívá. Předmětem odkupu by měl být i komín, který je kulturní památkou," upřesnil Jiří Karásek.