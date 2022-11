"Sešlo se nás dvanáct včetně dětí. Lesník nám ukázal a řekl, co a jak. My chlapi jsme vzali motyky a jali se ve stráni kopat přibližně v metrových rozestupech jámy. Ženy a děti do nich sázely mladé duby. Jsou to stromy, které čeká 120 let života, než z nich bude hustý les," popisoval akci známý moderátor Jan Tuna, který pochází z Trutnova.