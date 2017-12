Tisíce lidí míří slavit do hor

Špindlerův Mlýn - Odhadem posledních dvacet volných lůžek bylo včera po obědě ještě volných v největším krkonošském středisku, Špindlerově Mlýně.

„Hodně se to ale mění, záleží na odřeknutých kapacitách,“ konstatoval Martin Jandura z Infocentra spindl.info. Situace je podle něj podobná jako loni, a to i z hlediska cen. „Neřekl bych, že ceny vzrostly. Některé penziony nabízejí i pobyty od 750 korun na osobu a den se snídaní, průměr je kolem 1500 korun,“ dodal majitel ubytovacího portálu. Pobyt v Harmony stojí ve čtyřlůžkovém pokoji více než 9 tisíc. Na Silvestra se hlavně hotely snaží zajistit svým hostům silvestrovskou zábavu. V penzionech však nechávají oslavám volný průběh. Jejich klientela tak míří do ulic, podívat se na ohňostroj, najíst se a napít v jakékoliv restauraci, kterých tu je požehnaně. „Na Silvestra proto restaurace nedělají většinou žádné rezervace,“ dodal Martin Jandura. Špindlerův Mlýn má podle jeho odhadu zhruba deset tisíc i více lůžek. Jejich stoprocentní zaplněnost dává obraz, jaké hemžení v centru nejvyšších hor v neděli nastane. Přesto je následujících pár dní v kalendáři chytlavým termínem pro všechny, kteří nechtějí zůstat trčet ve městě. I když velká část návštěvníků spíše provětrá peněženky v barech a hospodách, většina chce užívat zimních radovánek.

Přírodní sníh je sice mokrý a teploty úplně ideální nejsou, ale s dnešní technikou si provozovatelé lanovek a vleků už snadno poradí. „Zrovna před chvílí mi lidé říkali, že si pěkně zalyžovali,“ podotkl Martin Jandura.

NÁROKY NA ZÁBAVU

Skiareál podle něj nabízí lidem v tomto období také dostatek možností, jak se pobavit, Hodně zájemců se ptá na ledárium a jiné atraktivní počiny.

Obsazeno však není jen ve velkých centrech. Ten, kdo má rád hory v komornějším provedení, může zavítat například do Malé Úpy. I když je to tam nyní s ubytováním stejné jako všude jinde, slavit Silvestra je možné na řadě míst. „Například na sjezdovce v restauraci Skimu house,“ uvedla Lenka Brožová z maloúpského Infocentra. I ona se ve čtvrtek měla za pultem co otáčet. „Najíždí vlna návštěvníků. Němci, Poláci, Češi. Poptávky na ubytování jsou pořád. Ale zájemci spíš žádají informace po mailu. Mění se to každou chvíli. I když tady ubytování v Infocentru přímo nezajišťujeme, vždy pošlu poptávky všem ubytovatelům, aby se případně se zájemci spojili. Někdy mě oni sami zavolají a řeknou, že se jim uvolnily nějaké pokoje. Například dnes vím o uvolněných kapacitách na Pomezní boudě, v penzionu Alena nebo v penzionu U Kostela. Ale jak říkám, mění se to každou hodinou,“ dodala Lenka Brožová.

OSLAVA V PIVOVARU

Silvestr, sice bez muziky, ale s dobrým jídlem, se bude slavit třeba v Restauraci Pivovaru Trautenberg, kde se řídí heslem Horal hladu nepodlehne. Lidé si pochutnávají nejen na zlatavém moku, ale třeba na krkonošském kubovi, zelňačce, oblibu si získal guláš Trautenberg. „Silvestrovský raut přijde na tři sta korun, ale už máme všechno zarezervované,“ sdělila vedoucí recepce Barbora Šilhánková. „Pro ubytování máme volné poslední čtyři pokoje,“ dodala. Nocleh tady stojí tisícovku na osobu. Podobně jako třeba špindlerovský Skiareál, i v malebné horské vesničce se snaží návštěvníkům nabídnout další zábavu. V Galerii Celnice si lidé během tohoto týdne mohou ledacos vyrobit v tvůrčí řemeslné dílně. Vytvářeli korálky, pracovali se sklářským kahanem. Ve čtvrtek se učili smaltovat hrnky a v sobotu odpoledne je čeká opět korálková dílna.