Hlavním investorem byl Královéhradecký kraj jako zřizovatel, ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do Tmavého Dolu 65 milionů korun. "Naše nové oddělení je nyní nejmodernější v celém Královéhradeckém kraji," pyšní se novou stavbou ředitel domova důchodců Antonín Stanislav.

"Jedno lůžko vyšlo Královéhradecký kraj po odečtení dotace zhruba na 1,4 milionu korun, což je velmi dobrá cena," vypočítal ředitel. Celková kapacita se zvedne na 156 klientů z dosavadní stovky. "Zároveň dojde k rozvolnění kapacit ve stávajících budovách s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů," vysvětlil Stanislav, že dojde k redukci míst v původním objektu.

Sdružení stavebních společností Stylbau a BAK postavilo budovu v rekordním čase. Začalo loni v dubnu, hotovo mělo v září. Poté následovala nezbytná místní šetření, zkoušky a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Nová budova bude sloužit jako speciální oddělení pro službu domov se zvláštním režimem, která bude zajišťovat klientům s chronickým duševním onemocněním specifickou péči. Nachází se v ní stoprocentní pokrytí pokojů stropním systémem, který zjednoduší manipulaci s klienty s omezenou mobilitou mezi lůžkem a koupelnou. K dispozici je parkoviště s 52 parkovacími stáními.

"V našem kraji přibývá spoluobčanů, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu již potřebují pravidelnou pomoc. V současné době proto nutně potřebujeme navyšovat kapacity sociálních zařízení a reagovat tak na zvýšenou poptávku po těchto službách v našem kraji. Pro zachování jejich dostupnosti potřebujeme v následujících letech vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek. Těší mě, že se nám tento cíl daří naplňovat, což právě dokazuje dokončení stavby v Tmavém Dole. Pro naše babičky a dědečky vytváříme důstojná prostředí, ve kterých najdou své nové domovy," řekl při slavnostním otevření hejtman Martin Červíček.

"V minulém týdnu stavba úspěšně prošla všemi testy a splnila podmínky pro ukončení zkušebního provozu a požádali jsme o vydání kolaudačního souhlasu," dodal první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Královéhradecký kraj aktuálně buduje i další stavby domovů pro seniory v Žacléři, Opočně a Borohrádku. Do roku 2026 hodlá kraj investovat do sociálních zařízení přes dvě miliardy korun, velká investice zamíří do Barevných domků Hajnice.