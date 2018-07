To bude Pecka! Tobogán parožím jelena sveze první návštěvníky

Pec pod Sněžkou /VIDEO/ - Originální Herní krajina Pecka ve Velké Úpě u horní stanice lanové dráhy na Portáškách pustí první návštěvníky do nevšedního světa, plného dřevěných modelů krkonošských zvířat v nadživotních velikostech, lanových stezek a prolézaček, příští sobotu 21. července.

Herní krajinu Pecka ve Velké Úpě v nadmořské výšce 1062 metrů otevře slavnostní program v sobotu 21. července.Foto: Město Pec pod Sněžkou

Je hlavní novinkou léta ve východních Krkonoších a unikátem, který v Česku nemá obdoby. Každý objekt má originální podobu. Vstup do ní je zdarma. Název Pecka spojuje do jednoho slova města Pec pod Sněžkou a Karpacz a má společně propagovat obě krkonošské lokality.

Autory návrhu jsou sochař a absolvent Akademie výtvarných umění Matěj Hájek a architektka Tereza Kučerová z pražského ateliéru Molo architekti. Z jejich dřívější společné tvorby vznikl v roce 2014 dětský park Bororo v pražské zoo. „Herní krajina Pecka je pro aktivní děti a rodiče. Charakter vybraných prvků přímo vybízí k účasti rodičů na hře s ratolestmi,“ popisuje Pecku sochař Matěj Hájek. Na mysli má například 15 metrů dlouhou dřevěnou sochu rysa, jehož chřtánem se bude procházet, nebo 9 metrů vysoké paroží jelena, které slouží jako vyhlídka a na závěr se promění v tobogán. „Propojujeme herní a naučnou formu. Cílem je vtáhnout návštěvníka do světa krkonošské fauny a nechat ho zažít dobrodružství z fantaskní perspektivy. Projekt je výjimečný proporcemi a rozsahem, díky nimž vzniká realizace, která nemá obdoby,“ líčí Hájek.

Obří mravenci, zmije a vřetenovka

„Naučná stezka v pětimetrové výšce pod korunami stromů provede návštěvníky několika hnízdy. Mezi stromy bude možné si pohrát mezi obřími mravenci. Jako prolézačka bude sloužit také devět metrů dlouhá zmije nebo obří vřetenovka,“ přibližuje další originální atrakce architektka Tereza Kučerová.

Inspiraci představovala pro autory v případě ilustrací minimalistická tvorba Josefa Čapka. „Pro celý projekt byl také inspirací David Attenborough,“ zmiňuje Matěj Hájek britského přírodovědce a autora dokumentů BBC, přibližující život na zemi.

Podle starosty Pece pod Sněžkou Alana Tomáška má Pecka přinést kombinaci zábavy a poučení. „Chceme vzdělávací a zábavnou formou dostat rodiny s dětmi zpátky do přírody, bez tabletu, bez smartphonů. Chceme, aby si užili krásu krkonošské přírody. To vše v nádherné krajině Velké Úpy, která dosud zůstávala trošku stranou zájmu,“ říká k záměru přeshraničního projektu za 45 milionů korun, který 32 miliony korun spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. „Velká Úpa je historickým centrem města Pece pod Sněžkou, které bylo původně hornickou osadou. Je to krásné místo. Chceme jí dát atrakci, která posílí letní turistickou sezonu,“ dodává Alan Tomášek.

Koule pro prvních pět tisíc

Motivem, který propojuje nově vybudovaný turistický cíl na Portáškách, je dřevěná koule Pecka. Děti ji můžou využít hned v několika herních prvcích. Prvních pět tisíc návštěvníků dostane dřevěnou kouli zdarma. Poté ji bude možné zakoupit. První koule se začnou rozdávat už v sobotu 21. července, kdy se Herní krajina Pecka otevře.

„Na slavnostní otevření máme připravený bohatý program, který začne v 10 hodin dopoledne. Pro děti tady budou dílničky, malování na obličej, poznávání zvířat a další vědomostní hry ve spolupráci se Správou KRNAP. Slavnostní otevření s přestřižením pásky je plánováno na 13. hodinu. Následovat bude komentovaná prohlídka Pecky s autory projektu Terezou Kučerovou a Matějem Hájkem. V 15 hodin začne koncert kapely Happyjak2grepy,“ upřesňuje starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek.

K herní krajině Pecka je možné se dostat z Velké Úpy sedačkovou lanovkou Portášky nebo pěšky po Stezce horských nosičů. Mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou bude v provozu po dobu prázdnin výletní vláček.

Pro cestu zpátky dolů mohou návštěvníci zvolit také sjezd na horské koloběžce. Půjčovna koloběžek SkiResort Live se na Portáškách otevře rovněž 21. července. „Lidé si mohou vybrat ze tří tras různých obtížností. Připravené máme kvalitní horské koloběžky s kotoučovými brzdami. Půjčovna na Portáškách zůstane otevřená denně až do konce prázdnin,“ upozorňuje Jakub Janda ze SkiResort Live.

Program slavnostního otevření Pecky

10:00 - 18:00 dílničky pro děti, malování na obličej, stan KRNAP, dětské hry a soutěže

13:00 slavnostní otevření Pecky s přestřižením pásky

14:00 komentovaná prohlídka Pecky vedená autory Terezou Kučerovou a Matějem Hájkem

15:00 koncert kapely Happyjak2grepy