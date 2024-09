Sluníčko, 18 stupňů, voda v řece výrazně klesla. Labe bylo v úterý ve Špindlerově Mlýně na běžné hladině, bez žádného povodňového stupně a ohrožení. Místní si oddychli.

„Návštěvníci můžou jezdit do Špindlerova Mlýna. Nehrozí žádné nebezpečí. Předpověď počasí naopak slibuje hezké slunečné dny bez větru a srážek. Samozřejmě platí, že by lidé měli být obezřetní při pohybu v lese. Jinak je ale středisko plně připraveno a není důvod sem nejezdit,“ řekl v úterý starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Situace se uklidnila i na příjezdu do Špindlerova Mlýna, kde buduje nové mosty za 120 milionů korun Královéhradecký kraj. Kritické bylo především místo u Michlova mlýna. Řidiči tam jezdí kyvadlově přes provizorní most. „Provizorní most u Michlova mlýna je průjezdný ve stejném režimu jako před víkendovými událostmi,“ konstatoval Jandura.

Ve Špindlerově Mlýně dál řádí divoká voda (sobota 14. září odpoledne). | Video: Deník/Jan Braun

Do standardního režimu se vrací i Labská přehrada. „Aktuálně je v normálu, žádný povodňový stupeň neregistrujeme na přítoku, ani odtoku. Podle informací hrázného bude přehrada v úterý na běžné provozní kótě. Velké naplavené klády byly z hladiny odstraněny, na přítoku je již nyní voda zcela čirá,“ uvedl starosta.

Ze soboty na neděli klesla hladina Labské přehrady až o 7 metrů. „Přehrada od samého začátku upouštěla stabilně zhruba 100 metrů krychlových za sekundu, tedy možné maximum. Díky tomu vznikla rezerva pro manipulaci v okamžicích, kdy byl monitorovaný přítok daleko vyšší než objem vody vypouštěné ven,“ popsal situaci Jandura.

Situace ve Špindlerově Mlýně byla vypjatá. Zdramatizovala se v neděli dopoledne, kdy scházelo jen velmi málo k tomu, aby město zůstalo dopravně odříznuté od světa.

Podle odborníků, kteří provádějí rekonstrukci a dohlížejí na stavbu mostu u Michlova mlýna, byla stanovená kritická hranice průtoku 150 metrů krychlových. Pokud by ji voda překonala, znamenalo by to uzavření jediné přístupové silnice od Vrchlabí. Vedení města proto doporučilo návštěvníkům, aby horské středisko opustili kvůli vlastní bezpečnosti.

V neděli dopoledne Labe skutečně atakovalo stanovenou hranici a vážně hrozilo naplnění kritického scénáře. Odpoledne začal proud vody slábnout. Povodňová aktivita postupně klesla na první stupeň, až poté zmizela úplně.

Na začátku týdne se situace výrazně uklidnila. Přestalo pršet, velká voda opadla. Horské středisko odstraňuje následky intenzivního deště a silného větru. „U nás je téměř vše již odstraněno, šlo především o popadané stromy, vodu ve sklepích, kde pomáhali s čerpáním hasiči,“ doplnil starosta Špindlerova Mlýna.

Podle Jandury nejsou ve Špindlerově Mlýně momentálně žádné uzavřené cesty. Město dočasně muselo uzavřít cestu nad takzvanou starou lékárnou, ta je nyní ale již ve zúženém profilu otevřená. Částečně poškozený je povrch cesty pod chatou u Bílého Labe, ale je plně průchozí.

V lesích je situace horší, jak upozornila Správa Krkonošského národního parku. Lesy jsou podmáčené, stromy nestabilní a existuje riziko, že můžou nadále padat. Správa KRNAP pracuje na obnově uzavřených cest a sčítá škody. Podle úterních informací je nejhorší situace kolem Světlé a Černé hory. „Aktuálně je kyvadlový provoz na silnici na Pomezní Boudy, kde likvidujeme popadané stromy,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Od úterý 17. září je znovu otevřený turistům národní park na polské straně Krkonoš. Tamní ochránci přírody uzavřeli při povodních všechny stezky. Cesty jsou nyní kluzké a rozblácené, z bezpečnostních důvodů zůstávají zavřené některé úseky tras.

