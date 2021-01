Především o Silvestrech produkovala horská střediska pravidelně obrovské množství odpadu. V současné situaci mají být hotely a penziony podle vládního nařízení zavřené, nicméně nelze říct, že by produkce odpadu kvůli tomu dramaticky klesla. "Ubytovací zařízení jsou sice ze zákona „zavřená“, ale i tak byly hory přes svátky plné turistů. Produkce odpadu byla mírně menší než v předchozích letech, ale rozhodně to neodpovídalo kapacitě zavřených ubytovacích zařízení," poukázal na skutečný stav Jiří Ticháček.

Je to už tradiční kolorit. Popeláři tráví vánoční svátky a Nový rok vyvážením přeplněných popelnic a kontejnerů. "Je to už součástí naší práce. Když si ostatní pochutnávají na bramborovém salátu, my pracujeme. Bez ohledu na svátek, sobotu nebo neděli. Pracujeme nepřetržitě, a to i na Štědrý den nebo Nový rok. Chtěl bych našim zaměstnancům tímto velmi poděkovat za jejich profesionální přístup," ocenil Ticháček své podřízené.

Popeláři z Transportu Trutnov vyráží do hor pro odpad pravidelně každý týden. Do jejich svozové oblasti patří všechna horská střediska od Špindlerova Mlýna a Vrchlabí, přes Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Malou Úpu, až po Žacléř.

"Z pohledu svozu odpadu je složitá lokalita Špindlerova Mlýna, kde je pohyb nákladních vozidel, zejména v zimním období, velmi náročný. Obecně svoz odpadu z horských oblastí vyžaduje vysokou profesionalitu řidičů a maximální součinnost se správcem komunikací," vysvětlil Ticháček.

Přes vánoční svátky se hromadí v kontejnerech na tříděný odpad velké množství obalových materiálů, přeplněné bývají také nádoby s komunálním odpadem. "Celková produkce odpadu v tomto období je minimálně o 50 procent větší než obvykle," vypočítal šéf svozové firmy.

Podle Jiřího Ticháčka se celková produkce odpadu postupně stále zvyšuje. Souvisí to logicky se spotřebou. "Je pozitivní, že roste poměr vytříděných odpadů. V Evropě patří ČR mezi země s nejvyšším procentem vytříděných odpadů na obyvatele. Lidé dnes více přemýšlí o tom, co kam vyhodí. Uvědomují si odpovědnost za vlastní odpady. Přístup je jiný než před třiceti lety. Ale samozřejmě ten proces je nekonečný, stále běží a je pořád co zlepšovat," popsal situaci ředitel Transportu Trutnov.

Trutnov ročně vyprodukuje 7 tisíc tun odpadů



Přímo v Trutnově sváží popeláři zhruba 6000 nádob na komunální odpad, 1500 nádob na bioodpad a 600 kontejnerů na tříděný odpad. Roční produkce odpadů jenom z Trutnova dosahuje kolem 7 tisíc tun.



"S vedením města se v tomto roce začneme bavit o optimalizaci stávajícího systému svozu odpadu. Máme zpracovaný projekt, jehož podstatou je postupné omezování skládkování odpadů a růst produkce tříděných odpadů," řekl Deníku Jiří Ticháček, ředitel firmy Transport Trutnov.



Vánoční stromky bude firma svážet v Trutnově každou sobotu v průběhu ledna. "Prakticky projíždíme všechny lokality Trutnova. Lidé nám usnadní práci, když budou stromky odkládat na stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad," uvedl Ticháček.