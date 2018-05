To zas bude v Trutnově cirkus!

Trutnov - Akrobati, herci a muzikanti z celého světa ovládnou od čtvrtka Trutnov. Stane se tak při 8. ročníku festivalu Cirk-UFF. Uskuteční se v kulturním centru Uffo, pod šapitó i v ulicích města.

Australský soubor Time in Space před trutnovským šapitó. S představením The Displaced bude mít evropskou premiéru právě na festivalu Cirk-UFF 2018.Foto: Deník/Michal Fanta

Běžkaři v létě uprostřed města, basketbalový driblér na divadelním jevišti, akrobat na kole v kulturním sále, dívka visící za vlasy anebo žonglér s čímkoliv. To bude asi pořádný cirkus, říkáte si. Ano, to bude. Ale nový cirkus!



V tom tradičním většina lidí očekává artisty, krasojezdce, klauny, krotitele a cvičená zvířata. Moderní cirkus zvířata nepotřebuje. Vystačí si s lidmi. Metají přemety a salta, balancují na lanech, visí na hrazdách, žonglují nebo tančí. Vše na hranici lidských možností či v neobvyklém provedení. Vystoupení mají děj, jsou doprovázena živou hudbou nebo mají komediální punc. Aktéry jsou herci, kteří se naučili tanec a akrobacii, a artisté, kteří se naučili tančit a hrát.



Nutná není ani kruhová manéž pod obrovským stanem. V Trutnově sice šapitó vyrostlo, jako každý rok, v něm se ale odehraje jen zhruba třetina festivalového programu. Další se koná uvnitř kulturního centra a na žulové ploše před ním.

ŠLÁGRY CIRK-UFFUFAUNA

* v pátek a v sobotu večer v Uffu

360 ALLSTARS

* čtvrtek, pátek a sobota v Uffu

LOSERS CIRQUE COMPANY

* sobota a neděle v šapitó

CIRCO FRICO

* čtvrtek pod šapitó

LEGO RYTMUS

* pátek a sobota před Uffem

BRATŘI V TRICKU

* sobota před Uffem i v šapitó

Sedm let se takhle po městě představují špičkoví umělci ze světa i z domova. Ani letošní ročník nebude výjimkou: 17 souborů odehraje za 4 dny celkem 29 představení.



hlavní hvězdou nabitého programu má být Fauna. Soubor šesti zahraničních umělců získal loni nejprestižnější cenu Total Theatre na největším světovém Fringe festivalu v Edinburghu. Před rokem v Uffu poprvé nacvičoval a nyní se vrátí a ukáže v představení Fauna svérázný pohled na podobenství mezi lidmi a zvířaty. „Zajímají nás animální pudy a možnosti zakomponovat je do cirkusových disciplín. Baví nás prozkoumávat, co odděluje nebo spíš spojuje lidi se zvířaty,“ přiznala australská akrobatka Rhiannon Cave-Walker.



Show 360 AllStars naservíruje publiku mix umění výjimečných australských mistrů, který byste možná nečekali. Jeden provádí dechberoucí kreace na bmx kole, další neuvěřitelně žongluje s basketbalovými balóny, třetí zase roluje na jevišti uvnitř kola (tzv. cyr wheel). Prostě nevšední adrenalinově-euforický zážitek. „Říkejme tomu třeba pouliční cirkus, i když se to odehraje v Uffu,“ uvedl Libor Kasík, ředitel Uffa a zároveň principál festivalu Cirk-UFF.



Také další australský soubor Time in Space slibuje mimořádný zážitek. Soubor sedmi akrobatů se snaží vytvořit svět usilující o více lidského sbližování. „Jejich představení The Displaced kombinuje vysokou akrobatickou úroveň s výjevy odloučení, touhy a opětovného shledání,“ upozornil Kasík.



Zahraniční účast pak bude zastoupena i v inscenacích souborů Circo Frico, jenž pro Cirk-FF připravuje premiéru projektu BIBI2, a rovněž v Česku velmi dobře známá a delší dobu působící švýcarská dvojice Compagnie Des Pieds Perché.

Parádní podívanou slibují také česká novocirkusová esa. Například soubor Losers Cirque Company (zkráceně Lůzři) chystá premiérovou show nazvanou Kolaps. Příběh o fyzických, ale i sociálních kolapsech lidského života, je plný pohybu, akrobacie, tance a živé hudby. „Na jevišti bude deset akrobatů a dva muzikanti, všichni v bílém, na polopropustné plátno promítneme animace pro dokreslení scény. Bude to stát za to,“ slíbil jeden z Lůzrů, artista Petr Horníček.



Nový cirkus vlastně nemá žánrové hranice nebo škatulky. Potvrzuje to i český soubor tYhle, který sehraje u Uffa představení LEGOrytmus. „Je inspirované olympiádou, spartakiádou i aerobikem. Přes tématu sport nabízí cestu, jak přemýšlet o naší společnosti,“ naznačil principál Kasík.



Hned ve dvou uměleckých polohách se předvedou Bratři v tricku. Zopakují loni velmi úspěšnou Běžkařskou odyseu a přivezou i novinku Lov - společné představení s dívčím uskupením Holektiv. „Jejich nový společný projekt se pohybuje na hranici mezi novým cirkusem, tancem a divadlem,“ upřesnil Kasík.