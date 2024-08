Na trutnovském Bojišti je v plném proudu hudební festival Trutnoff Open Air. V pátečním programu si získal fanoušky Tomáš Klus, který se při svém energickém vystoupení vrhnul do davu diváků. V sobotu večer se představí v Trutnově hlavní kapela letošního ročníku, legenda britské nezávislé scény The Jesus and Mary Chain.

Tomáš Klus byl v hledišti v bezprostředním kontaktu s diváky. Zpíval, tančil, veršoval, vtipkoval, fotil si selfíčka se všemi, kdo o to požádali. Vedle polibků od žen dostal i pusu od muže (na situaci se můžete podívat na našem videu).

„Je to tak, jedna pusa byla i vousatá,“ usmíval se po koncertu na trutnovském festivalu písničkář Tomáš Klus. „Nemám rád, když jsou lidi daleko od pódia a snažím se dělat všechno pro to, aby tahle propast byla překlenutá. V Trutnově to bylo výživné. Lidé mi říkali různé věci, sahali mi na různá místa. Hodně mě zvali na pivo, někdo mi tam dokonce nabízel panáky,“ popisoval Tomáš Klus reportérovi Deníku.

Vystoupení na Bojišti si velmi užil. „Bylo to euforické. Lidé mi dodali spoustu pozitivní energie. Byl to pro mě silný zážitek zahrát na legendárním festivalu,“ řekl známý zpěvák a herec.

U fanoušků zabodovala také kapela Monkey Business s tahounem Matějem Ruppertem, Michal Prokop & Framus Five či senegalská skupina NDOX Electrique. Páteční program uzavíral koncert dvojnásobných finalistů Eurovize, ukrajinské skupiny Go_A, která v Trutnově vystoupila v předvečer oslav Dne nezávislosti Ukrajiny. Kapela kombinuje tradiční ukrajinské lidové písně s elektronickou hudbu.

Kapela klade důraz na tradice, který ještě zesílil poté, co v únoru 2022 napadlo Rusko Ukrajinu. Nejprve hudebníci přestali vystupovat, neboť jim přišlo nepatřičné zpívat lidem pozitivní písně. Pak se ale na scénu vrátili. „Hodně se říká, že hudba do politiky nepatří. Ale to platí jen do chvíle, než do vašeho domu přiletí ruská raketa. Pro nás to není o politice, ale o tom, zůstat naživu, nebo ne,“ uvedla zpěvačka kapely Go_A Kateryna Pavlenková.

Hodně to žije i v undergroundovém stanu Ivana Martina Jirouse, kde v pátek fanoušky dostala pořádně do varu kapela Totální nasazení i další muzikanti. V sobotu se tam představí známý slovenský herec Milan Kňažko s kapelou Story, česká herečka Bára Hrzánová se skupinou Bachtale Apsa, Jaroslav Hutka nebo Plastic People of the Universe.