Zdeněk Möglich pracoval v úpické továrně na výrobu vah Tonava 48 let jako konstruktér vývojář. Jaroslav Jebousek se považuje za „tonavácké dítě“. Vyučil se na místním vahařském učilišti, ve fabrice působil třicet let, jako mistr nebo vedoucí prodeje. Montér Josef Šrůtek je posledním mohykánem, který tam vydržel do úplného konce. Všichni mají jedno společné.

Váhy se vyráběly v Úpici od roku 1894 do letošního roku, kdy továrna Tonava ukončila činnost. | Foto: archiv Městského muzea Úpice

Desítky let života spojili s úpickou Tonavou. Těžce nesou konec slavného podniku, který letos ukončil činnost. Majitelé prodali značku, know-how i továrnu. Výroba vah, která byla 127 let součástí Úpice, letos zanikla. Co na to říkají?