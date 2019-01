Pojizeří /OBRAZEM/ - V Českém ráji se o víkendu uskutečnilo setkání majitelů a příznivců vozidel značky Trabant a všech vozů koncernu IFA a auto UNION.

Na sraz pátého ročníku se dostavilo 154 automobilů. Konvoj v sobotu vyrazil exhibiční jízdou z kempu u Jinolických rybníků po turisticky vyhledávané oblasti Českého ráje. Zavítal i do Libereckého kraje, a to do obcí Příšovice, Vlastibořice a na zámek Sychrov, pak se vrátil přes Turnov a Ktovou do Jinolic.