Tradiční letní odstávka teplé vody začíná v pátek. Potrvá týden

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 80 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ - pomocné práce v kuchyni , mytí nádobí, 2 - 3 hod. denně.. Pracoviště: Vladimír grček, restaurace na bojišti, Královédvorská, č.p. 90, 541 01 Trutnov 1. Informace: Vladimír Grček, +420 603 812 225.

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru Pomocný dělník ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12300 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: POMOCNÝ DĚLNÍK VE VÝROBĚ, Pomocné práce ve výrobě, asistence u operátora stroje, ruční manipulace s předměty do hmotnosti15 kg, přípravné a dílčí práce ve výrobním procesu., Požadujeme: spolehlivost, pracovitost, efektivní komunikace a spolupráce, numerická způsobilost -základní matematické operace, orientace v základních číselných údajích, orientace v měrových soustavách, ve fyzikálních veličinách, Nabízíme: závodní stravování s příspěvkem, poukázky na zdravotní péči, 5 týdnů dovolené. Pracoviště: Krkonošské obálky s.r.o., Úpská, č.p. 481, 542 24 Svoboda nad Úpou. Informace: Angelika Geffertová, +420 499 300 421.

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů TKADLENA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: tkaní na tkalcovských stavech, důležitý je dobrý zrak,, , pracovní doba je 11,5 h , to je , 1. den od 6-18 hodin, 2. den od 18-6 hodin, 3. a 4. den volno , tento cyklus se neustále opakuje, tím do toho spadají i víkendy., , Svoz a rozvoz na všechny směny, , svoz a rozvoz zaměstnanců, stravenky, příspěvek na penzijní a životní pojištění,, , místo výkonu práce: Tessitura Monti Cekia s.r.o. Studenec u Horek, Studenec č.p. 15, , kontakt: telefonicky od 8.00 do 10.00 hod. po - pá, , , osobní kontakt: zájemci se mohou hlásit každou středu v 9.00 hod. přímo na pobočce ve Studenci. Pracoviště: Tessitura monti cekia s.r.o. studenec u horek, 512 33 Studenec u Horek. Informace: Linhartová, +420 732 766 399.