Lesníci ze Správy Krkonošského národního parku místo události během neděle a pondělí kontrolovali, těžařská firma během pondělí kácí patnáct stromů, které by mohly znamenat riziko. Silnice od křižovatky v Temném Dole na Malou Úpu je stále uzavřená.

Smrk byl jako gilotina. Záběry maršovských hasičů z místa tragické události

„Ještě v sobotu by nikdo z našich lesníků strom neodepsal jako rizikový. Vypadal jako normální, zdravý, velký strom. Uvnitř byla vidět hniloba. Jeho pád způsobil poryv větru, kvůli tomu šel strom k zemi. Strom byl v zemi, rostl, nebyl vyvrácený, zlomil se tři metry nad zemí. Pozoruhodností bylo hodně. Jen co přijeli hasiči, spadly ve stejné oblasti další dva stromy,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. „Nejde o nic více rizikovější místo než kterékoliv jiné místo v horách. Byla to nešťastná náhoda, souhra mnoha nešťastných okolností, kterým se dalo těžko zabránit. To se nedá předvídat, to bychom museli pokácet všechny stromy v Krkonoších,“ poznamenal Drahný.

Řidiči můžou využít provizorní objízdné trasy ze Spáleného Mlýna na Boudu Jana přes Velkou Úpu, nebo přes Lysečinskou boudu do Horního Maršova. „Jde o cesty v národním parku, kde je vjezd zakázaný. V této situaci jsme kvůli uzavírce hlavní silnice do Malé Úpy průjezd povolili,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP. Variantou je také cesta z Malé Úpy přes hraniční přechod s Polskem.

Padající strom zabil dvě starší ženy a chlapce. Silnice na Pomezky je uzavřena