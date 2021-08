Spolek Přítel Krkonošského metra (PříKrM) zakoupil čtyři vysloužilé tramvaje od Dopravního podniku Ostrava a v červenci je převezl na vlakové nádraží do Rokytnice nad Jizerou, kde nyní stojí. Ceny se pohybovaly kolem 50 až 60 tisíc korun za jednu tramvaj. Spolek je chce začít testovat v příštím roce.

"Představitel spolku Krkonošské metro o projektu s nikým kompetentním v území nejednal. Provoz dožitých tramvají v turistické oblasti spadl z nebe," reagoval na plány spolku Přítel Krkonošského metra za Svazek měst a obcí Krkonoše jeho předseda Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. "Aby mohly tramvaje jezdit po železničních kolejích, je třeba změny zákona. Následný technicky těžko řešitelný provoz, to znamená vybudování kolejí, tunelů, tramvajových ostrůvků s chodníkem, kolejových svršků jako samostatná stavba, odhaduji na více než miliardu korun. A to vidím jako nejpodstatnější. Rentabilitu investice," vyjádřil se Sobotka. "Neplýtvejme na nesmysly žádné, ani evropské, finance," zdůraznil.

Podle představ spolku Přítel Krkonošského metra mají tramvaje jezdit na zemní plyn po trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, ale jen v krátkém úseku z Jablonce nad Jizerou. V budoucnu by pak mělo dojít k prodloužení tramvajového provozu z nádraží Rokytnice až k lanovkám lyžařského areálu Horní Domky. "Výkup vozů je jen takový slavnostní výkop celé akce. Ještě nás čeká fůra práce. Musíme vykoupit potřebné koleje, změnit legislativu tak, aby mohly tramvaje na „klasické“ koleje a ještě musíme vyřešit pohon soupravy. Na trati by měla jezdit jen jedna ze dvou souprav. Druhá tu bude jako muzejní kousek," uvedl ředitel spolku Přítel Krkonošského metra Karel Jakubů.

Podle něj je cílem vyvinout prototyp nového vozidla pro regionální tratě na principu vlakotramvaje, tedy podvozkového vozidla s hybridním pohonem na zemní plyn. Do projektu je zapojena i Fakulta dopravní ČVUT.

"Nedá se předpokládat, že se lyžaři, kteří jezdí do Krkonoš, začnou přesunovat z Prahy vlakem do Martinic v Krkonoších, tam přesednou na směr do Rokytnice nad Jizerou a zde opět přestoupí do tramvaje, která je doveze do skiareálu. Hosté z Polska stejně tak. Je to nesmysl prvního kalibru. Prosím, nepodporujme v turistické oblasti vznik takového smetiště," prohlásil Sobotka.

Liberecký kraj ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Krkonoše naopak plánuje trvalý celoroční provoz nostalgických turistických vlaků tažených parní lokomotivou mezi Vrchlabím a Rokytnicí nad Jizerou s využitím nádraží Martinice v Krkonoších, které je kulturní památkou.

Proti plánům spolku Krkonošského metra je také Liberecký kraj. Ten oznámil, že na trati hodlá i nadále zachovat železniční dopravu a za rok a půl tam počítá s výměnou motorových vozů 810 za Regionovy. "Spolu s Královéhradeckým krajem jsme dokonce sjednali dílčí obnovu vozového parku. Přibližně za rok a půl mají být na lokálce nasazeny známé vozy Regionova Českých drah, které mají vyšší kapacitu, pohodlná sedadla, nízkopodlažní vstup a prostornou toaletu. Jsou lépe vyhovující i pro vozíčkáře," uvedl náměstek pro dopravu Libereckého kraje Jan Sviták.

"Na trati z Martinic do Rokytnice ve vzdálenější budoucnosti Liberecký kraj nevylučuje možnost provozu tramvají, jeho podmínkou by však bylo prodloužení dráhy přes město Rokytnice nad Jizerou k lanovkám. Smíšený provoz vlaků a tramvají je v zahraničí v běžném provozu na mnoha místech, v České republice však chybí jeho legislativní ukotvení. Změnit zákon trvá mnoho let. Snadnější cestou bude pro testování provozu tramvají vybrat jinou železnici bez plánovaného provozu vlaků," dodal.

"O změně legislativy se u nás již plamenně více jak 20 let hovoří, proto jsme do Rokytnice pořídili první historickou a první zkušební soupravu tramvají, abychom od plamenných řečí přešli ke konkrétním činům, které teď začneme o to víc navrhovat a vyžadovat," reagoval za spolek Krkonošského metra Jakubů.

Sám ví, že tramvajová doprava v Krkonoších je hudbou vzdálené budoucnosti. "Budeme rádi, když v příštím létě uděláme pár zkušebních jízd na dráze dlouhé zhruba 300 metrů," řekl Karel Jakubů.

Podle něj vznikla myšlenka lehké kolejové dopravy v Krkonoších před čtvrt stoletím. "Ještě na gymnáziu nás mrzelo, že máme v Semilech zdevastované koupaliště a musíme proto do Železného Brodu či Košťálova. Vlaky tam však jezdily jednou za dvě hodiny. Tak jsem přemýšlel nad tím, udělat něco lehkého, na principu tramvaje podle německého vzoru, který by zde dopravu zlepšil," vysvětlil.

V roce 2006 zazvonil Karlu Jakubů telefon, který stál na začátku letošní červencové cesty ostravských tramvají do Krkonoš. "Volala mi tehdejší starostka Jilemnice Jaroslava Kunátová, že nám chce liberecké hejtmanství zrušit lokálku a vytrhat koleje na trati, kterou postavil hrabě Harrach. A místo ní tam chce cyklostezku. To jsme si řekli, že naši lokálku nedáme," připomněl Karel Jakubů.