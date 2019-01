Trutnov - Někdo má rád kulturní aktivity, druhý dává přednost sportu a někdo stihne obojí. V Trutnově a okolí se v posledních letech rozvinul zájem hlavně o cykloturistiku i jízdu na kolečkových bruslích. A s tím souvisí i rozšiřování sítě tras, které uspokojují poptávku.

Nová trasa spojí Starý Rokytník s Bojištěm | Foto: Archiv

Jedna nová trasa se už ve městě připravuje. Cyklisté a příznivci in-line bruslí se mohou těšit na cyklostezku, která vznikne mezi Starým Rokytníkem a Bojištěm.

Rada města Trutnova vyhlásila již 9. února veřejnou zakázku na její realizaci. Nová trasa bude tři metry široká a povede v délce více než dvou kilometrů. Její iniciátoři považovali za důležité napojit ji na současné trasy v okolí Bojiště. „Nová cyklostezka zvýší bezpečnost cyklistů, kteří dojíždějí na kole do práce, a zároveň rozšíří možnosti sportovního vyžití v okolí města. Je dobře, že stezka bude vhodná i pro jízdu na in-line bruslích. Tuto aktivitu upřednostňuje stále více lidí," říká trutnovská místostarostka Hana Horynová.

INFO: Při pondělním schvalování trutnovského rozpočtu pro rok 2015 se proti záměru vybudovat cyklostezku postavila řada opozičních zastupitelů. Argumentovali hlavně tím, že terén se vůbec pro inline nehodí, že jde o nevhodnou trasu, na kterou by se žádný bruslař nevydal. Po několika hodinách diskuse však návrh proti tomuto záměru nikdo nepodal.

Dvanáct milionů korun, které si zakázka vyžádá, nepoplyne z městské kasy úplně. Osmdesát pět procent uznatelných nákladů má vyřešit získaná dotace.

Naváže na naučnou trasu o válce

Nový úsek cyklostezky se napojí např. na cyklotrasu Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27. 6. Povrch stezky bude asfaltový a součástí investice se stane i obnova nezpevněných krajnic.

Ti, kteří hlídají, zda město někde zbytečně nekácí stromy, mohou zůstat v klidu. Trasa totiž povede po stávajících cestách. A ty jsou v městském majetku. „S žádným kácením se nepočítá, i když trasa povede většinou lesem," upozornila mluvčí radnice Veronika Svobodová.

Cyklisté i další sportovci a pěší mají v oblibě turistický okruh v rekreačních lesích Houska nad městskou částí Bojiště (viz vizualizce MěÚ). Například pětikilometrový okruh kolem Housky, který vznikl před dvěma lety, navazuje na zmíněnou naučnou stezku 1866 a přibližuje události bitvy u Trutnova. Přináší i informace o lesním hospodářství. Na stezce jsou informační tabule i lavičky a parkoviště. Jedno z nejzajímavějších a turisticky nejlákavějších zastavení je u pomníku na Bojišti, odkud se otevírá výhled na město a okolní hory. Rekreační lesy Houska se rozkládají na ploše 50 hektarů v nadmořské výšce 460 až 520 metrů nad mořem.

„Věřím, že i nově plánovaná cyklostezka opět zatraktivní Trutnov. Není výjimkou, že milovníci bruslení jsou ochotni za kvalitním povrchem cestovat relativně daleko," říká místostarostka Hana Horynová.