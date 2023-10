Trať Pojizerský Pacifik táhne. Historické vlaky svezly více než šest tisíc cestu

Bafající parní lokomotivy i malý motoráček Hurvínek – to jsou hlavní symboly Krkonošských železničních víkendů, které již neodmyslitelně patři k místní letní zážitkové nabídce. Malebná lokální trať zvaná Pojizerský Pacifik, táhnoucí se z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou, láká stále více cestujících. Dokazují to nejen čísla přepravených, ale i výsledky dotazníkového šetření či nadšené ohlasy přímo při sobotních programech. Během čtyř letních víkendů se historickými vlaky svezlo 6 235 cestujících.

Foto: Archiv