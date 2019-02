Podle výsledků nedávného auditu jsou zdejší nemocnice ve ztrátě 170 milionů korun. Ale naopak na Drymla už protikorupční policie jiné oznámení vyšetřuje. Bylo podáno v lednu anonymem a vedle Drymla se týká také majitele soukromé vrchlabské nemocnice, které Dryml řediteluje, Alexandra Seidla, a bývalého šéfa zdravotnického holdingu Rostislava Všetečky.



„V uplynulých letech byl porušován zákon, především o zadávání veřejných zakázek, při nákupu zdravotnického materiálu a podobně. Otazníků je víc. Výsledky auditu jsou velmi závažné a nechápu, jak bývalý hejtman Bradík může tvrdit, že se nic nestalo. A nechápu, že trestní oznámení nepodal místo mě především současný hejtman,“ uvedl včera Dryml.



„Protože jsem zvyklý si informace ověřovat, předal jsem to policii, ať tyto pochybnosti prověří,“ dodal. Nesrovnalosti ve výběrových řízeních zdravotnického holdingu už potvrdil Antimonopolní úřad a udělil za ně pokuty ve výši 50 a 60 tisíc korun. Lednové anonymní oznámení na Drymla a spol. naopak poukazuje na údajné zneužití pravomoci veřejného činitele, korupci, vydírání, podvod, střet zájmů či šíření poplašné zprávy.



Pikantní je ovšem skutečnost, že oznámení kolem hradeckého zdravotnictví je pravděpodobně ještě víc. „Obdrželi jsme několik podobných trestních oznámení, vyšetřujeme je současně v jednom balíku,“ uvedl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Podle informací Deníku je mezi těmito „několika“ oznámeními i to anonymní na Drymla, Seidla a Všetečku. Vedle protikorupční policie jej vyšetřuje i východočeská kriminálka.



Drymlovo oznámení obdržela policie teprve před několika dny a odmítá k němu zveřejňovat další informace. „Je to teprve v přípravném řízení. Vyšetřování potrvá asi několik měsíců,“ dodal Skřepek. Všetečka, který je napadán v obou zmiňovaných oznámeních, obvinění odmítá. „Audit je používán jako kladivo na mou hlavu. Věřím, že kdybych dostal možnost s auditory alespoň půl hodiny hovořit, mnoho problémů v auditu uvedených by se vyjasnilo a shledalo marginálními,“ napsal v písemném prohlášení.



A jasno má i ve věci lednového anonymního oznámení. „Z 80 procent se týká prvních dvou pánů (Seidla a Drymla – pozn. red.). Já a pan Dryml jsme napadeni ze zneužití pravomoci veřejného činitele a podvodného vedení účetnictví holdingu. Vzhledem k tomu, že já ani pan Dryml jsme neprováděli práce účetního, nemohli jsme vést podvodné účetnictví. Čili úplný blábol, ale hodí se do honu na čarodějnice,“ tvrdí Všetečka.



Dryml je v lednovém trestním oznámení například obviňován, že coby tehdejší zdravotnický náměstek hejtmana tlačil na prodej zadlužené vrchlabské nemocnice kraji z důvodu slíbené provize od jejího majitele Seidla.