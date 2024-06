FOTO/ Na plné obrátky se v pátek rozjel trutnovský festival nového cirkusu CirkUff. Na programu bylo sedm představení, průvod městem a noční koncert.

Festivalový průvod Trutnovem, zahájení CirkUffu 2024. | Foto: Miloš Šálek

Program zahájili už dopoledne oblíbení Bratři v tricku. Pod šapitó bavili školáky se svým kabinetem žonglérských kuriozit. Vše zopakovali ještě jednou při večerním vystoupení.

Odpoledne se nový cirkus přenesl i do ulic v centru města. Nejprve Sacra Circus zaujal velkolepou chůdařskou show. Potom vyrazil od Uffa na Krakonošovo náměstí a zpět průvod umělců a diváků, před Starou radnicí doplněný o několik vystoupení.

Oslava patnácti let českého Cirku La Putyka se kvůli chmurnému počasí přesunula z prostranství před Uffem do Národního domu, ale i tak bylo na špičkové představení pojmenované La Putyka plno.

Hitem dne byla vydařená noční premiéra inscenace The Veil, kterou společně vytvořili australské SACC a trutnovské Uffo. O parádní závěr se pak postarala kapela Fast Food Orchestra.

Sobotní program naplněný dvanácti inscenacemi a jedním koncertem opět z části ovlivnil déšť. Dopolední vystoupení izraelského Asphalt Theater přesunuli pořadatelé festivalu z pod širého nebe na terasu Caffé Uffo, Cosmo the clown do foyeru Uffa a ostatní venkovní akce do párty stanu.

