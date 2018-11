Třetina mostů dostala špatné známky

Trutnov - Dobrý nebo uspokojivý. To jsou dvě nejčastější hodnocení, která mají mosty v trutnovském okrese. Jenže. Zatímco trojka je (ještě) v pohodě, čtyřka (už) znamená omezení.

Je to podobné, jako ve škole. Mosty na silnicích první a druhé třídy dostávají při pravidelných kontrolách známky. Jednička coby nejlepší známka potvrzuje výborný stav. Sedmička je nejhorší a značí havarijní situaci. Aktuálně jsou na tom nejhůř v Pilníkově, tamní mosty na hlavním tahu z Trutnova na Jičín vyfasovaly pětku. „Je to hodnocení současného stavu, ve kterém se nacházejí. Znamená to špatný. Mosty jsou tam těsně za sebou, jako korálky na niti. Máme v plánu je opravit, už děláme na projektové přípravě jejich rekonstrukce,“ oznámil Miloš Macháček, specialista na mosty na Ředitelství silnic a dálnic.



Pětkou byl ohodnocený také most přes řeku Úpu v Mladých Bukách. Silničáři se proto letos pustili do jeho generální opravy. Stejnou známku podle webového serveru Hlidacstatu.cz mají i mosty v Úpici, Hertvíkovicích, Rudníku a Lánově. Motoristu na horší stav většinou upozorňují dopravní značky s omezením maximální hmotnosti, která se však týká především nákladní a nadměrné dopravy. Osobních aut se váhová opatření většinou netýkají.



Většina mostů má známku z pomyslného „středu“. Tedy trojku a čtyřku. Jenže mezi oběma je podle odborníků rozdíl. „Trojka splňuje všechny funkce, které se od mostu čekají. Dokonce se při ní ani neredukuje maximální zatížitelnost mostu. To se dělá až od čtyřky a dalších horších známek,“ vysvětlil Macháček.

Co je dnes označeno trojkou, ještě neznamená „dobrý“ navždy. Příkladem je Špitálský most na hlavním průtahu Trutnovem (u kina Vesmír). Zatím funguje jak má, lidé se nemusí děsit. Jenže má drobné závady, díky kterým je oprava nevyhnutelná. „Je porušená hydroizolace, do konstrukce zatéká. Z podhledu jsou vidět krápníky, které visí z mostu a proteklé trhliny. Dá se předpokládat, že stav se bude zhoršovat,“ řekl Macháček.



Zatímco laik by se zřejmě s trojkou smířil jako s dobrou známkou, inženýři varují před podceněním situace. „Pokud necháme most bez zásahu, bude postupně chátrat. Do pěti let se pak jeho stav zhorší natolik, že bude třeba redukovat zatižitelnost mostu,“ uvedl Macháček. Omezení by mohlo způsobit komplikace v dopravě. Přes most jezdí denně stovky kamionů, včetně nadměrných nákladů.



Silničáři už ve spolupráci s architekty, dopravními policisty a trutnovskou radnicí přemýšlejí nad možností, jak most zachránit. Buď se co nejdřív udělá nová hydroizolace, nebo se starý most celý strhne a vybuduje se zcela nový. „Okamžitou opravou můžeme ten stav zakonzervovat na dalších dvacet až čtyřicet let. Když to neuděláme, do pěti až deseti let bude nutné postavit nový most. Nebo je tu možnost rovnou stavět nový most, s předpokládanou životností sto let,“ dodal Miloš Macháček.

Když už by se stavěl nový most, rádi by dopravní policisté i trutnovští radní zlepšili tamní dopravu. Most se totiž nachází ve specifickém místě - na jeho okraji se auta setkávají s chodci i cyklisty. „Je například tendence provést něco právě s přilehlým přechodem pro chodce, vede tam cyklostezka, na druhém konci mostu je okružní křižovatka,“ upozornil policista Václav Javůrek na několik komplikací u mostu na zřejmě nejfrekventovanější silnici ve městě.



Proto se odborníci pokusí na papíře připravit obě možnosti - částečnou opravu i úplnou výměnu mostu. Společně s radnicí pak zhodnotí výhody a nevýhody. „Víme, že zatím není úplně nutné most hned teď vyměňovat. V horizontu pěti let je ale potřeba s ním něco udělat. A v návrzích se klidně může objevit pro chodce nadchod či podchod, stejně tak není vyloučeno, že by cyklisté mohli most podjíždět,“ dodal trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych.



Taková oprava ale nepůjde zařídit hned. Příprava by zabrala zhruba čtyři až pět let. Teprve pak by se mohlo stavět. Tedy přesně dobu, za kterou by most jinak zchátral, pokud by se na něm neudělala aspoň částečné opravy.