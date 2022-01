Loni online, letos s koledníky v ulicích. Tříkrálová sbírka na Trutnovsku začala

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je jim čtrnáct a patnáct, mohli by mít úplně jiné zájmy. Přesto se Prokop Bartoň, Jiří Špelda a Antonín Božek navlékli v neděli ráno do kostýmů tří králů podle trojice biblických panovníků. Přišli si pro požehnání do trutnovského kostela. Po skončení ranní mše vzali do rukou hudební nástroje, spustili známou koledu a kasičky s logem charity se začaly plnit prvními příspěvky. Tříkrálová sbírka začala i na Trutnovsku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zahájení Tříkrálové sbírky 2022 v trutnovském kostele. | Foto: Jan Bartoš

Celorepublikově se koná od 1. do 16. ledna. Loni probíhala online kvůli opatřením proti šíření koronaviru, letos vyrazí koledníci tradičně do ulic. Oblastní charita organizuje sbírku na Trutnovsku dvaadvacátým rokem. Trojici koledníků můžou lidé potkat v trutnovských ulicích ve čtvrtek 6. a v pátek 7. ledna. Přispívat lze i na dalších místech. "Jsme rádi, že můžeme pomoct. Rádi se taky trochu předvádíme, tak jsme do toho šli," vysvětlovali s úsměvem Prokop Bartoň, Jiří Špelda a Antonín Božek, proč se přestrojili za tříkrálové koledníky. Novoroční zvonění na krkonošské atrakci nabídlo 160 litrů čočkovky i likér Známou koledu nacvičili během dvou dnů. "Tříkrálové koledníky děláme poprvé, ale jako tři králové jsme vystupovali už v živém betlémě v Trutnově na náměstí. Každý z nás chodí na jinou základní školu. Známe se odmalička z trutnovské farnosti, rodiče chodí do kostela," prozradili na sebe. Podle Lucie Poláčkové, koordinátorky Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Trutnov, se objeví na řadě míst Trutnovska zhruba stovka koledníků. "Budou chodit ve všech okolních obcích, můžete je tedy potkat všude. Tříkrálové koledníky poznáte podle toho, že mají kasičku s logem charity, tříkrálové koruny a kostýmy. Lidé si mohou vyžádat průkazku od vedoucího skupinky, která je opatřena podpisem a logem charity. Převážně se jedná o koledníky ze škol. Za příspěvek do úředně zapečetěné pokladničky dostanou dárci od tříkrálových koledníků kalendář, cukřík a požehnají domu nápisem K+M+B 2022," upřesnila Lucie Poláčková. Podívejte se, jak Trutnov vstoupil do nového roku 2022. Hasiči hned měli práci "Lidé mohou přispívat také do statických kasiček, kterých je k dispozici 72. Jsou umístěné na úřadech, školách, v kostelech. V Trutnově jsou mimo jiné v infocentru na Krakonošově náměstí nebo ve Středisku volného času Na Nivách," dodala koordinátorka Tříkrálové sbírky na Trutnovsku. Tradiční Tříkrálový koncert pod taktovkou sboru Chorea Concortica se uskuteční v neděli 9. ledna od 15 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově. FOTO: Krajčo zahrál hity ve svém kostele, vánoční mši sloužil Zbigniew Czendlik Z prostředků, které se vyberou v Tříkrálové sbírce, pořídí Oblastní charita Trutnov nová elektrická polohovací lůžka do půjčovny zdravotnických pomůcek. "Peníze, které se vyberou, zůstávají na Trutnovsku. Lidé přispívají na něco, co může jednou pomoct i jim," připomněla Lucie Poláčková. V půjčovně se poskytují zdravotní a kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří i přes svůj dočasný či trvalý zdravotní hendikep chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, klienti se zdravotním postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní příslušníci, kteří v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké. Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v Česku. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Pořadatelem sbírky je Charita Česká republika. V trutnovské porodnici se narodil na Nový rok jako první kluk Vojtěch