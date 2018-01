Tříkráloví koledníci vybrali v Hostinném sedmdesát tisíc

Dvůr Králové - Vítěznému protikandidátovi Janu Sobotkovi královédvorský továrník volal bezprostředně poté, co úřady oznámily konečné výsledky voleb. Jiří Hlavatý úvodní část své cesty za návratem do senátorského křesla zakončil úspěšně. Ze druhého místa prošel do druhé volby.