Dvůr Králové nad Labem - Město zatím nekoupí areál autobusového nádraží, který dosud vlastní dopravní společnost Arriva Východní Čechy. Firma chtěla za pozemky o výměře 9130 metrů čtverečných zhruba 12,7 milionů korun.

Dvůr Králové jedná o odkupu nádraží, chce ho přebudovat. | Foto: archiv

Nedávno naznačila, že terminál je k prodeji. „Vlastnictví dopravní infrastruktury není záměrem naší dopravní společnosti. Chceme být provozovatelem, nikoliv vlastníkem,“ prohlásil obchodní ředitel firmy Milan Kovář.



Místní radnice má zájem, tak vysokou částku ale zaplatit odmítla. „Nabízená cena byla pro město neakceptovatelná,“ uvedl dvorský starosta Jan Jarolím.



V jednáních chce ale pokračovat. Nádraží se totiž nachází na poměrně atraktivním místě. „Během několika dní se sejdu s ředitelem společnosti Jindřichem Poláčkem a jednou z věcí, o níž se budeme bavit, bude právě cena za autobusové nádraží. Jedná se totiž o pozemek prakticky v centru města, který je pro nás důležitý, “ zdůraznil Jan Jarolím.



Pokud se Dvoru podaří nádraží získat, pustilo by se zřejmě velmi brzy do jeho rekonstrukce. Patří zřejmě mezi poslední v kraji, které ještě nebylo přestavěné. Nové by mělo být modernější a důstojnější.

Na poměrně atraktivních pozemcích by přitom nemusely jen zastavovat autobusy. „Pozemek je velmi velkorysý, nádraží by klidně mohlo zabírat jen čtvrtinu plochy. Dokážu si tam představit i jiné vyžití, například bydlení, obchodní plochy nebo rekreaci,“ naznačil starosta.



Věří přitom, že město bude v jednání s Arrivou nakonec úspěšné. „Chceme se vyhnout tomu, aby třeba prodala nádraží někomu dalšímu a město se náhle ocitlo bez vlastního nádraží,“ dodal dvorský starosta Jan Jarolím.



Pokud by snad město neuspělo a nádraží nezískalo, muselo by zřejmě oprášit záměr na přivedení železniční dopravy přímo do centra. Brněnští studenti totiž vypracovali návrhy na vybudování společného dopravního terminálu pro železnici i autobusy. Jenže náklady takového projektu by se zřejmě nevyšplhaly do výše stovek milionů korun.