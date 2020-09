V nezvyklém místě pro konání zastupitelstva to byl koncert skupiny, která sestavila petici proti záměru pražského developera. Sesbírala 1807 podpisů. Vyhrála. Zastupitelé rozhodli, i za cenu možných budoucích soudních sporů, že pozemky patřící pražské firmě budou zanesené v územním plánu jako zemědělská plocha, nikoliv jako zastavitelné území. Hodili vidle do plánované výstavby satelitního města.

Projekt původně počítal s výstavbou příjezdové silnice, padesáti rodinných domů, hotelu s bungalovy a dvěma apartmánovými budovami. Po připomínkách zastupitelů a občanů developer přehodnotil způsob využití celého území na ploše 56 tisíc metrů čtverečních, vypustil hotel a plánovanou výstavbu zredukoval na 23 rodinných domů. Ani to nestačilo.

O zařazení dotčené plochy mezi zastavitelné území rozhodlo zastupitelstvo Mladých Buků již v roce 2006. Stávající vlastníci nakoupili pozemky před sedmnácti lety jako zemědělskou plochu. Zastupitelstvo v roce 2006 přistoupilo na změnu územního plánu, který byl schválen v roce 2005. Od roku 2006 se nedělo nic. Zájem vlastníků realizovat projekt rozhýbalo až letos vytváření nového územního plánu krkonošského městyse.

DEVELOPER: ZASTUPITELSTVO SE NECHALO ZMANIPULOVAT

"Velice mě mrzí, že ještě v této době může zvítězit demagogie a hrubá dezinformace nad věcnými argumenty podloženými seriózním expertním posudkem," reagoval po skončení zastupitelstva Zdeněk Jandík, jednatel společnosti J&S z Prahy.

"Překvapilo mě, že se zastupitelstvo nechalo zmanipulovat peticí, ve které ani jeden bod není pravdivý. Ale že se tím dá ovlivnit veřejné mínění, to všichni víme," dodal. "Beru to jako součást boje za určitou část voličů za každou cenu a též jako zneužití pravomoci v konkurenčním boji - viz projekt městysu na obytnou zónu o rozsahu téměř 50 000 metrů čtverečních," neodpustil si poznámku Jandík. Nyní zváží právní kroky.

STAROSTKA: PROMEŠKALI SVŮJ OKAMŽIK

V červnu přitom zastupitelé odhlasovali, že stavbu umožní v regulovaném režimu. Ve středu toto rozhodnutí zrušili a schválili nové usnesení. "Dáme pokyn zpracovateli územního plánu, aby vyjmul tyto plochy ze zastavitelného území a vrátil jim status zemědělské půdy," konstatovala starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

Developeři podle ní promeškali svůj vhodný okamžik. "Šanci měli, ale patnáct let na půdu nesáhli. Domy už tam mohly dávno stát, pokud by byli developeři aktivnější dříve," připomněla.

Starostka nyní očekává, že případ skončí u soudu. "Budeme se ale ještě snažit jednat. Nevnímám developery jako čerta na zdi. Oni jsou vlastníci pozemku. Je to jejich byznys, nekoupili si jistě půdu pro to, aby na ní pěstovali brambory. My v obci zase máme právo na to rozhodnout, že takovou výstavbu nechceme. Tyto dva směry se budou muset střetnout a čím mírovější toto střetnutí bude, tím lépe," řekla Potůčková.

Andrea Pichová, hlavní iniciátorka petice, kterou podepsalo 1807 lidí, si oddychla. "Je to velké vítězství. Budu mít čisté svědomí pro děti, vnoučata i místní obyvatele, petici podepsala také spousta seniorů. Na místo chodím odmalička. Ztratilo by krásu luk, místo procházky do lesa by byla cesta na periferii města. To jsme nechtěli," měla radost Andrea Pichová z rozhodnutí zastupitelů.