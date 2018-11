Trofej z Kitzbühelu patří špindlerovskému areálu

Kuks - Stačí přivřít oči, zaposlouchat se a jako by vás zvuk flašinetu přenesl na jarmark o nějakých sto let zpátky. Do takové atmosféry se mohli o uplynulém víkendu ponořit i návštěvníci vánočních trhů na Kuksu, a to díky flašinetu Romana Prouzy ze Rtyně v Podkrkonoší.