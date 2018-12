Troubit na slona se bude, ale ne letos

Trutnov/Dvůr Králové - Vypadalo to jednoduše. Vrátit oblíbeného reklamního slona k silnici mezi Výšinkou a Trutnovem mělo být snadné. Realita ale ukazuje, že to chvíli potrvá.

Skica "nového" slona.Foto: .

Když dvorská zoo kvůli nařízení úřadů zlikvidovala v říjnu známý reklamní poutač, strhla se velká vlna nevole. Lidé litovali ztráty oblíbeného slona a požadovali jeho vrácení zpět. Z tisícovek nadšenců, kteří podepsali petici a na sociálních sítích „bojovali“ za slona, ale skutečně na jeho návratu pracují jen dva lidé. Akce proto nabírá skluz.

Bude větší, ještě hezčí a možná i na lepším místě. Ale ne hned. Podle iniciátora se návrat oblíbeného plechového slona k silnici odehraje nejdřív na jaře.

Ve Facebookové skupině TuDů - Troubím na slona je téměř 3700 lidí. „Jsem na to víceméně sám, pomáhá mi akorát Honza Dressler. Potřebovali bychom přitom třeba ještě pokladníka a hlavně člověka, který by nám pomohl při vyjednávání s úřady,“ krčí rameny konstruktér Jiří Nývlt z Trutnova.



Optimismus ale neztrácí. Rozjetý projekt nechce zastavit jen proto, že má hodně práce. „Na sto procent můžu slíbit, že slon bude zpátky. Už jsme založili spolek, čekáme jen na potvrzovací papíry, abychom mohli založit transparentní účet. K návratu nám chybí prostředky a volný čas, abych slona mohl neprojektovat,“ říká.



O podobě slona má jasno. Vychází z původního návrhu Luboše Zvičiny, pouze s několika drobnými změnami. „Nový slon bude asi o metr vyšší, kly budou víc špičaté a propracovanější budou i čelist a břicho. S panem Zvičinou budeme spoluautory,“ vysvětluje Nývlt.







Vylučuje ale, že by nový slon stál na stejném místě, jako dosud. Bude mít totiž ocelovou konstrukci. A podle nových bezpečnostních pravidel musí takové dílo stát od silnice mnohem dál. „Měl by být ve stejné lokalitě, ale jestli bude o dvacet metrů víc vlevo nebo vpravo, to nyní nejsem schopný říct. Jednání se silničáři máme teprve před sebou,“ zdůrazňuje.



Je také možné, že nakonec nebude stát na levé straně (při příjezdu k Trutnovu). Pokud by byl vpravo, ocitl by se pak de facto mezi dvěma silnicemi - tedy pokud místem povede také dlouhá léta propagovaná dálnice.



Klíčové budou peníze. Nývlt se zatím spoléhá především na sbírku mezi lidmi. Cena nového díla se ale předběžně odhaduje na zhruba 100 tisíc korun. „Pokud bude slon v nerezu, tak 100 až 120 tisíc. Bude ale důležité, jak hodně nám s tím pomůžou firmy, které předběžně slíbily pomoc,“ tvrdí Nývlt.

Zoologická zahrada ve Dvoře Králové (majitel původního slona), ani dvorská či trutnovská radnice radnice zatím o penězích pro nového slona nejednaly. „Snahu vítáme, zatím ale nemůžeme říct, jak se na tom budeme podílet, když nevíme, v jaké je to fázi,“ říká ředitel zoo Přemysl Rabas. „Nikdo nás zatím kvůli slonovi neoslovil,“ připomíná trutnovský starosta Ivan Adamec.



Jiří Nývlt předpokládá, že s nápadem vrátit slona nejvíc pohne na přelomu roku. „Od půlky prosince budu mít dovolenou, takže zajedeme do zoo, změříme starého slona a uděláme šablonu, podle které se bude vyrábět nový slon. Pokud bude nějaký mustr hotový, mohl bych zatím udělat dočasného dřevěného slona, který by tam dočasně stál třeba dva až tři měsíce,“ naznačuje.



Ocelové slona s betonovými základy by chtěl k silnici umístit nejpozději do léta. „Původně jsem měl metu do konce letošního roku, ale v práci se mi to neuvěřitelně nakupilo,“ dodává Jiří Nývlt.

Pracovníci dvorského Safari Parku museli počátkem října plechového slona odstranit kvůli nařízení o umístění reklamních billboardů v okolí vozovek. "Musel být kompletně rozebrán. Jeho technický stav neumožňoval jeho přesun," uvedli.

Nepřehlédnutelný reklamní poutač si za více než dvacet let existence oblíbily stovky, možná tisíce fanoušků. Měl i mnoho podob. Původně výhradně šedivého slona několikrát přetřeli sportovní fanoušci barvami svých klubů. Někdy sloužil jako avízo na trutnovský festival Cirk-Uff nebo sraz skautů. Motoristé byli zvyklí na slona troubit pro štěstí. Někteří cestouz Trutnova, někteří naopak při návratu.

Po odstranění plechového poutače se na Facebooku začaly objevovat názory kritizující zmizení slona. A nakonec vznikla internetová petice za jeho znovuobnovení. Iniciátoři v ní odmítají, že by slon motoristům vadil. "Všichni, kdo okolo jezdili, si slona zamilovali. Každý se těšil, jakým novým "kabátem" slon překvapí," oznámili s tím, že chtějí bojovat za nového. Petice má téměř 3500 podpisů.

Z placu "u slona" se mezitím stalo pietní místo. Lidé tam zapálili svíčky, některé srovnali do tvaru srdce a připojili ručně psanou výzvu: Vraťte nám slona!