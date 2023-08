/FOTO, VIDEO/ Téměř tři hodiny strávil prezident Petr Pavel ve čtvrtek na trutnovském Bojišti na festivalu TrutnOFF Open Air. Přijel pět minut po 21. hodině, odjížděl čtvrt hodiny před půlnocí. Do Trutnova dorazil během své dovolené z chalupy v České Čermné na Náchodsku. Lidi, se kterými se během čtvrtečního večera potkal, si získal bezprostředností. Co na Bojišti stihl?

Prezident Petr Pavel v hledišti trutnovského Bojiště sledoval koncert kapely Pražský výběr s organizátorem festivalu Martinem Věchetem a starostou Trutnova Michalem Rosou. | Video: Miloš Šálek

Po příjezdu ho přivítali v zákulisí hlavní scény zakladatel a hlavní organizátor Martin Věchet a disident a spoluzakladatel festivalu z roku 1987 František "Čuňas" Stárek. „Já bych si vstupenku rád zaplatil, kde můžu?,“ ptal se hned prezident. Peněženku vytahovat nemusel. Naopak ho čekalo překvapení.

Nebyl by to Martin Věchet, kdyby nepřipravil nějakou kulišárnu. Pro Petra Pavla nachystal kopii průkazu o neschopnosti k vojenské činné službě neboli modrou knížku, kterou mu pověsil se šňůrkou na krk. „To proto, aby měl pan prezident volný vstup do backstage. Vzal to dobře,“ vysvětloval s úsměvem Věchet.

Prezident Petr Pavel dostal od Martina Věcheta modrou knížku.Zdroj: Miloš Šálek

Vzápětí prezident dostal na ruku festivalový náramek, který nosí návštěvníci akce. Cestu mu klestila ochranka, která držela na distanc především novináře. Vysvětlovala to tím, že prezident přijel v rámci své dovolené a nebude poskytovat žádné rozhovory a vyjádření.

Prezident na Bojišti. Petr Pavel přijel do Trutnova na legendární festival

U dřevěného stánku za kulisami hlavního pódia dělali společnost Petru Pavlovi u jednoho stolu Věchet se Stárkem, starosta Trutnova Michal Rosa a hradní kancléřka Jana Vohralíková, která se na Bojišti rovněž objevila. „Bavili jsme se neformálně. Připomněl jsem mu naše setkání na Broumovských diskusích i to, že když jsem ho tam viděl poprvé, měl tenkrát ještě uniformu. Pamatuji si, že manželka do mě tehdy šťouchla a říkala: to by byl skvělý prezident. Bylo to krátce po druhé Zemanově volbě,“ uvedl trutnovský starosta.

Zdroj: Miloš Šálek

Petr Pavel se poté spontánně přesunul do undergroundového stanu Ivana Martina Jirouse, kde hrála kapela Dřevěné pytlí v jutových uhlích. „Byl to šok a obrovské překvapení, když přišel prezident. Ani jsme nebyli nervózní, byl jak součást davu. Byl to příjemný pocit hrát pro prezidenta, to už se nám asi nepoštěstí,“ řekl jeden z členů pražské kapely Michal Cihla.

Příchod prezidenta do zaplněné menší festivalové scény způsobil velké překvapení a pozdvižení. Lidé ho přivítali potleskem, s některými se vyfotil, s někým prohodil i pár slov. To se poštěstilo i Pavlíně Fajfrové z Trutnova. „Bylo to úžasné. Jsem fanynka pana prezidenta, byla jsem nesmírně ráda, že do Trutnova přijel. Bylo to hrozně příjemné a bezprostřední. S lidmi se fotil a prohodil pár slov. Měla jsem štěstí, že i se mnou,“ líčila nadšeně.

Pavlovo bezprostřední a přátelské chování ocenil i Michal Cihla. „Byl to Václav Havel, kdo chodil mezi lidi, a tím, že mezi ně chodí i prezident Petr Pavel, u mě zabodoval.“ Starosta Michal Rosa měl podobný dojem. „Je na něm skvělé, že si na nic nehraje. Chová se v civilu jako normální člověk.“

Martin Věchet to okomentoval po svém: „Po době temna jsme rádi, že se na Hradě rozsvítilo.“

Martin Věchet před festivalem: Indiáni milujou hory. Uvidíme, co bude za rok

Nejvíce času strávil prezident na Bojišti v hledišti amfiteátru, kde mezi diváky sledoval koncert kapely Pražský výběr. Věchet ho usadil na podobné místo, kde sedával Václav Havel na starých laminátových lavičkách. Ty letos nahradily nové ze dřeva. „Převládaly pozitivní reakce. Byl jsem mile potěšen, že Petra Pavla lidé takto brali. Byla to návštěva, které si ceníme. Bylo vidět, že se mu to líbilo,“ konstatoval Věchet.

Zdroj: Miloš Šálek

Jakmile Pražský výběr dohrál, český prezident se odebral zpět k autu zaparkovanému uvnitř areálu. Ještě než odjel, dostal na památku festivalové tričko s Václavem Havlem. Toho kdysi organizátoři pojmenovali náčelníkem trutnovského festivalu a jeho tvář využívají dodnes. Václav Havel byl naposledy na trutnovském festivalu v roce 2009 v době, kdy už nebyl prezident. Letos přijel současný prezident. Petr Pavel ale náčelníkem číslo 2 nebude. „Náčelníka máme jenom jednoho,“ zdůraznil Věchet.