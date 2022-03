Tři tisíce jídel dodala firma zdarma, na dalších se podíleli díky příspěvku 113 Kč na logistiku dobrovolní dárci a partneři. Zájem byl obrovský a překonal očekávání. Firma musela ztrojnásobit výrobu. Trvanlivé jídlo, které vydrží i tři roky, dodávala už dříve českým ozbrojeným složkám či sedmi tisícům hasičů v Itálii, pravidelně zásobuje účastníky Rallye Dakar.

V Trutnově, kde se 18 druhů sterilovaných jídel a 11 druhů sušených jídel připravuje z přírodních surovin a bez chemie a konzervantů, navíc během týdne nastoupí dvě Ukrajinky, které uprchly před válkou.

"Nechtěli jsme zůstat jen u přidání ukrajinské vlaječky na facebookový profil, ale udělat něco víc. Cítili jsme potřebu pomoct lidem přímo v boji. Máme výhodu, že vyrábíme něco, co tam lidé opravdu potřebují," vysvětlil záměr akce zakladatel a majitel firmy Adventure Menu Radek Slabý.

"Nechtěli jsme čekat, až nám začnou chodit poptávky od různých humanitárních organizací. Hned jsme se spojili s naším dlouholetým ukrajinským distributorem, který má přímý kanál na ukrajinskou frontu a je v kontaktu s ozbrojenými složkami. Ty okamžitě projevily zájem. Proto jsme jim nabídli 3 tisíce jídel zdarma," popsal cestu sterilovaných jídel z Trutnova na místo válečných bojů.

Tím to ovšem neskončilo. Na první dodávku navázala další akce, do které se zapojili zákazníci a partneři. Firma kvůli velkému zájmu ztrojnásobila výrobu. "Napadlo nás udělat akci na e-shopu pro naše zákazníky, kteří by chtěli podpořit Ukrajinu. Rozjela se skvěle. Událost nám začaly sdílet osobnosti jako Aňa Geislerová, Matěj Ruppert, Vojta Dyk, Lucie Výborná a během dvou dnů se vyšplhala objednávka na sedm tisíc jídel," uvedl Radek Slabý.

"Nejsme ovšem tak velká firma, abychom mohli darovat tolik produktů zdarma bez pokrytí výrobních nákladů, proto jsme obvolali známé, spřátelené firmy, aby se staly partnery. Rychle jsme našli osm společností, které nám přispěly, a díky tomu jsme se dostali na 15 tisíc jídel. Distributor byl strašně dojatý, že je takový zájem o pomoc Ukrajině," dodal.

Po dodávce 15 tisíc jídel firma akci uzavře. Nicméně to neznamená, že by lidé nemohli ukrajinské bojovníky podpořit. "Lidé budou moct jídla pro ukrajinskou frontu nakupovat za standardní ceny. Kdo bude chtít pomoct, označí jako možnost dopravy pomoc Ukrajině, což bude pro nás signál, kam má jídlo zamířit," upřesnil majitel firmy.

Základní princip výroby sterilovaného jídla není podle Radka Slabého úplně složitý. "Používaly ho už naše babičky, které zavařovaly maso do sklenic a také do něj nedávaly žádnou chemii. Poté se vžilo, že co vydrží dlouho, to se neobejde bez chemie. My se snažíme o poctivý přístup bez použití konzervantů," řekl zakladatel společnosti Adventure Menu.

Druhou technologií, kterou používá, je vakuové sušení. "Před třemi lety jsme přišli na trh s novinkou, technologií vakuového sušení, díky které můžeme pokrmy dehydrovat a ušetříme u toho až 30 procent energie. Naše jídla si tak vozí po celém světě i dobrodruzi, kteří potřebují ušetřit každý gram váhy batohu, třeba himálajští horolezci," objasnil.

