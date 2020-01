Azylový dům v Trutnově je plný matek s dětmi, žen, utíkajících před domácím násilím, ale také mužů, kteří se sami starají o malé děti. Divoká řeka plná složitých životních příběhů tam dostává klidnější spád a dává jim šanci přečkat těžké chvíle.

V azylovém domě Most k životu Trutnov nachází zázemí nejen matky a týrané ženy, ale i otcové s malými dětmi. | Foto: Jan Bartoš

Azylový dům už není naplněný výhradně ženami, které se dostaly do kritické životní situace. Zázemí v prvorepublikové Walzelově vile v Poříčí nacházejí také otcové s malými dětmi. Most k životu Trutnov, jak se zařízení jmenuje, pro ně znamená přechodný přístav v cestě za návratem do běžného způsobu života. Od 1. ledna se zařadil mezi městské organizace Trutnova. Žádosti o umístění v azylovém domě dlouhodobě převyšují kapacitu 32 lůžek.