Babí teď čekají velké změny. Už příští čtvrtek 7. dubna začne rekonstrukce 3,6 km dlouhého úseku silnice druhé třídy od mostu v Prkenném Dole přes Stachelberg po okraj obce zhruba za 140 milionů korun, v dalších letech silničáři zkompletují rekonstrukci vozovky z Babí až do Trutnova. Tuto část už mají vyprojektovanou. Úplná uzavírka potrvá do konce října. Začne také výstavba kanalizace. Chodník na Babí není žádný. Jeho plánovaná výstavba narazila na nesouhlas deseti procent místních obyvatel. Město Trutnov ho postavit chce, ale bez stoprocentního souhlasu vlastníků pozemků nemůže.

Přitom právě po vybudování chodníku, který v Babí není žádný, volá většina místních obyvatel, stejně jako po umístění úsekových radarů. Frekvence dopravy totiž výrazně narostla, rodiče se bojí pouštět děti podél silnice jak k autobusu do školy, tak k sousedům.

"Několikrát jsme se ozývali na město kvůli rostoucí dopravě, kdy přes nás jezdí hodně aut z Polska. Městská policie tady sice občas měří, ale vesnice je dlouhá a stabilní radary by dávaly smysl kvůli bezpečnosti. Děti ráno chodí ráno za tmy s baterkami na autobus, v tom největším provozu, kdy se dodávky z Polska rychle valí přes obec. Po dokončení dálnice z Polska to bude ještě horší, frekvence dopravy znovu naroste," popsala situaci Šárka Šlesingrová, předsedkyně Spolku občanů Babí.

"Strach chodit po silnici mají jak dospělí, tak děti. Bydlíme od sebe tři domy a máme obavy pustit děti ke známým kvůli velkému provozu," potvrdila místopředsedkyně spolku Jitka Špačková. "Loni se stalo dvakrát, že náklaďák skončil u nás před domem v příkopu, protože silnice je úzká. Pustit děti ven je riziko. Není kam uskočit ze silnice, břehy u krajnice jsou prudké, vozovka se propadá," dodala Špačková.

Radnice v Trutnově o situaci ví, umístění radarů v městské části Babí nevylučuje. "Promýšlíme celkový systém zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích. Víme o tom, že by si místní radar přáli, a zároveň od Městské policie Trutnov víme, že na této komunikaci je komplikované odstavovat vozidla při běžném měření rychlosti. Proto je umístění úsekového měření na Babí ze všech integrovaných obcí nejpravděpodobnější," řekl starosta Trutnova Michal Rosa. "Rozhodnutí není definitivní a o realizaci by se samozřejmě uvažovalo až po dokončení stavebních prací, které zde budou v několika následujících letech probíhat," vysvětlil.

Místním by výrazně pomohlo rovněž vybudování chodníku. "Bohužel, 10 procent obyvatel chodník nechce. Nedali souhlas s výstavbou kvůli pozemkům, přes které by chodník vedl. Je to velký problém, jsme závislí na přístupu jednotlivců," poznamenala předsedkyně Spolku občanů Babí. "V lokalitě Babí není žádný chodník a jsme si vědomi, že frekvence dopravy se stále zvyšuje. Záleží nám na bezpečnosti našich občanů a snažíme se situaci vyřešit. Usilovně pracujeme na získání zbývajících souhlasů, protože bez nich nemůžeme v realizaci záměru pokračovat. Rádi bychom se se všemi vlastníky dohodli a výstavbu chodníku úspěšně provedli," ujistil starosta Trutnova.

"Byla by škoda udělat jenom zpevněnou krajnici, která časem zaroste a chodník už se nikdy nepostaví. Vybudování chodníku by posunulo vesnici o kus dál. Na Babí se rozrůstá výstavba, postavily se nové domy, stěhují se sem mladí lidé. Je to fajn místo kousek od Trutnova, příroda za domem, krásné Rýchory," dodala Jitka Špačková.

REKONSTRUKCE SILNICE ZAČNE 7. DUBNA

Již příští čtvrtek 7. dubna začne kraj opravovat silnice mezi Prkenným Dolem a Babím. "V minulých jsme opravili úsek z Královce do Žacléře do Prkenného Dolu, letos bude pokračovat rekonstrukce z Prkenného Dolu před Babí. Potom nám bude chybět třetí etapa, z Babí do Trutnova, máme ji vyprojektovanou," uvedl Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje.

"Letošní úsek je zhruba 4 km dlouhý. Je tam množství svahů, kvůli kterým silnice ujíždí. Je potřeba sanovat kraje, vybudují se tam vyztužované svahy za pomoci vrstvených geosyntetik. Není to klasická rekonstrukce, ale podstatně dražší, necelé čtyři kilometry vyjdou zhruba na 140 milionů korun. Sanace svahů jsou finančně i časově náročné. Do zimy chceme tento úsek zprovoznit. Loni jsme záměrně rekonstrukci neprováděli, zkoordinovali jsme totiž postup s ŘSD, které v loňském roce opravovalo silnici první třídy ve Zlaté Olešnici a přes Babí vedla objížďka," upřesnil Jiří Koutník.

